DERA sorgt für mehr Transparenz auf Rohstoffmärkten

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat heute das webbasierte Rohstoffinformationssystem „ROSYS“ online gestellt. Das neue Rohstoff-Onlineportal hilft Unternehmen und der interessierten Öffentlichkeit, die globale Rohstoffsituation besser zu verstehen.

Mithilfe von interaktiven Karten und Diagrammen ließen sich aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten verfolgen, analysieren und bewerten, so DERA und BGR. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Rohstoffinformationssystems ROSYS sei die sichere Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen. Die deutsche Industrie beziehe ihre Rohstoffe aus der ganzen Welt. Mit ROSYS ließen sich die wichtigsten Handelspartner im Rohstoffbereich identifizieren und die Veränderungen in den letzten Jahren verfolgen, heißt es gegenüber der Presse.

„ROSYS ist im Rahmen unseres Auftrags als Informations- und Beratungsplattform für rohstoffwirtschaftliche Informationen und Analysen das Einstiegswerkzeug zu Fragen nach Produktion, Verbrauch und Reserven von mineralischen- und Energierohstoffen. Ergänzend zu unseren Publikationen und Detailanalysen über kritische Rohstoffe soll ROSYS zukünftig vor allem den breiten Einstieg in die Thematik der Bewertung des Marktgeschehens bei industriellen Rohstoffen vereinfachen“, so DERA-Experte Arne Schumacher.

Das Rohstoffinformationssystem ermögliche mit wenigen Klicks den Zugriff auf Informationen zu rund 80 für den Industriestandort Deutschland wichtigen Rohstoffen. Dazu gehören sowohl die für Zukunftstechnologien so wichtigen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Seltene Erden als auch konventionelle Energierohstoffe. Die Informationen werden von der BGR in zahlreichen Datenbanken vorgehalten. Die Veröffentlichung dieser Daten soll in Unternehmen, Politik und der Öffentlichkeit für mehr Transparenz auf den Rohstoffmärkten sorgen.