Effiziente Zerkleinerer

Auf der kommenden Ecomondo in Rimini präsentiert die Vecoplan AG unter anderem die Hochleistungs-Zerkleinerer VEZ 2500 T.

Im Pavillon A2 auf dem Stand 013 wird Vecoplan eine Auswahl seiner Ein-Wellen-Zerkleinerer zeigen.

Die Baureihe VEZ 2500 T eigne sich Vecopolan zufolge für die Herstellung von Ersatzbrennstoffen aus Produktions- und Sortierresten, Verpackungsmaterial sowie aus Haus- und Gewerbeabfällen zur energetischen Verwertung in Zement- und Kraftwerken.

Die Hochleistungs-Zerkleinerer lassen sich mit konstant hohem Durchsatz bei homogener Output-Qualität besonders profitabel fahren. Ausgestattet sind sie mit je einem dynamischen, anlauf- und drehmomentstarken HiTorc-Antrieb mit einer Leistung von 247 Kilowatt. Die Antriebe haben keine mechanischen Elemente wie Riementriebe, Kupplungen oder Hydraulikaggregate. Dadurch müssen sie weniger Masse bewegen und erreichen somit einen günstigen Wirkungsgrad. Zudem fallen im Vergleich zu hydraulischen Antrieben kaum Wartungsarbeiten an. Vecoplan bietet den VEZ 2500 T mit 144 oder mit 216 Messern an. Damit erreicht die Baureihe einen Durchsatz von zehn bis zwölf Tonnen in der Stunde – oder von zwölf bis 15 Tonnen.

Auf dem Messestand werden auch die Ein-Wellen-Zerkleinerer VAZ 110 XL ausgestellt sein. Je nach Ausführung können diese beispielsweise einen Rotordurchmesser von 370 Millimetern haben, einen Materialaustritt von 1.075 und eine Höhe von 1.100 Millimetern. Diese Zerkleinerungslösung eigne sich Vecoplan zufolge besonders für holzverarbeitende Betriebe.