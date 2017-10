Ernst-Peter Rahlenbeck als Regionalverbandsvorsitzender verabschiedet

Rahlenbeck sei einer der engagiertesten Branchenvertreter überhaupt, erklärte Kurth am Mittag bei der diesjährigen Regionalverbandstagung West in Köln.

Peter Kurth: „Ernst-Peter Rahlenbeck hat mit hoher fachlicher Expertise und großem persönlichen Einsatz über Jahre erfolgreich an der Weiterentwicklung der Entsorgungswirtschaft mitgearbeitet. Er hat sich neben seiner Tätigkeit im Unternehmen in vielen Verbänden und Gremien engagiert. Besondere Verdienste hat er sich auch als BDE-Vertreter an der Spitze des Vereins Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e. V. in Nordrhein-Westfalen erworben. Für den BDE war er unter anderem auch im Vorstand der EdDE. In seinen vielen Ämtern und Funktionen hat er unsere Branche jahrelang mitgeprägt. Gerade die mittelständische Wirtschaft braucht Persönlichkeiten wie Ernst-Peter Rahlenbeck, die sich als Motor und Treiber verstehen und mit vielen innovativen Ideen und Initiativen Akzente setzen. Persönlich danke ich Ernst-Peter Rahlenbeck für seine jahrelange wertvolle Tätigkeit im BDE. Ich freue mich, dass wir auch künftig nicht auf das umfassende Branchenwissen von Ernst-Peter Rahlenbeck verzichten müssen, denn er hat sich bereit erklärt, den BDE-Ausschuss Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement auch weiterhin zu leiten. Für den BDE bleibt er somit auch im Vorstand der Berufsgenossenschaft Verkehr künftig tätig.“

Bei den Neuwahlen des Regionalverbandsvorstandes am Nachmittag bestimmten die Mitglieder Michael Wieczorek (Lobbe Holding GmbH & Co. KG) zum Nachfolger Rahlenbecks und wählten ihn zum neuen Regionalverbandsvorsitzenden. Ebenso wurde Jean-Michael Hachmann (Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG) in den Regionalverbandsvorstand nachgewählt.