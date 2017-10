Steigerung der Produktivität

Der Hersteller von Zerkleinerungsanlagen Rapid Granulator tätigt größere Investition in Bearbeitungsmaschinen am Hauptsitz in Bredaryd, Schweden.

Durch die Installation von drei präzisen, automatisierten Bearbeitungszentren mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 4,5 Millionen Euro will das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten schaffen, um Kernkomponenten mit äußerst engen Toleranzen zu produzieren und gleichzeitig den gesamten Prozessablauf zu verbessern. Im April wurde eine neue „Done-in-One“-Dreh- und Fräsmaschine installiert, gefolgt von einem horizontalen Bearbeitungszentrum im Juni; eine dritte Maschine wird vor Ende des Jahres in Betrieb gehen. Die Bearbeitungszentren sind vollständig in ein FMS (flexibles Fertigungssystem)-Zentrum integriert, mit automatischen Beschickungssystemen, die die Möglichkeit bieten, automatisiert, ohne Eingriff des Bedieners zu arbeiten.

Die auf diesen Bearbeitungszentren gefertigten Komponenten werden für Zerkleinerungsanlagen verwendet, die bei Rapid in Bredaryd und auch in der U.S.-Niederlassung in Pittsburgh, PA produziert werden, heißt es vonseiten des Unternehmens.

„In Zukunft werden wir in der Lage sein toleranzkritische Komponenten in viel größeren Mengen und in größeren Abmessungen im eigenen Haus zu produzieren als zuvor“, sagt Rapids CEO Bengt Rimark. „Die Bearbeitung ist für uns eine Kerntechnologie. Wir müssen die sehr hohe Genauigkeit und Präzision aufrechterhalten, daher ist es uns sehr wichtig, dass wir die Kontrolle über die Produktion der Hauptkomponenten der Mahlkammer haben.“

„Wir freuen uns sehr, dass unser neuer Besitzer die Vision hat, in die Zukunft zu investieren. Lifco hat ein langfristiges Interesse an Rapid. Lifco analysierte, was notwendig war, um uns auf die nächste Stufe zu bringen, und kam zu dem Schluss, dass der Engpass in unseren Bearbeitungszentren war. Daher diese Investition“, fügt Rimark hinzu. In den vergangenen Monaten habe Lifco auch in die Erweiterung des Testzentrums in Bredaryd investiert und die Produktion von Rapid Schneidmühlen für den nordamerikanischen Markt in Pittsburgh zurückgeholt.

Die neuen Bearbeitungszentren in Bredaryd produzieren die wichtigsten Maschinenkomponenten für alle Rapid-Schneidmühlen. Diese haben einen direkten Einfluss auf die im Schneidprozess erzeugte Mahlgutqualität. „Sie müssen Ihre Wertstoffe in ein hochwertiges Mahlgut umwandeln, damit Sie es wieder in den Produktionskreislauf zurückführen können, ohne den Produktionsprozess negativ zu beeinflussen. Ihr Mahlgut erhält dann den gleichen Wert wie neuwertiges Granulat und erzeugt enorme Einsparungen“, sagt Rimark.