App für neue Gewerbeabfallverordnung

Mit der Mein-Recycling-App will Pendula die Dokumentation von Gewerbeabfällen für Firmen vereinfachen. Das Unternehmen aus Hamburg will damit die grundlegende Herausforderung der neuen Gewerbeabfallverordnung bewältigen und auf das hohe Digitalisierungspotential des Recyclingsektors reagieren.

Seit dem 01. August 2017 gilt die neue Gewerbeabfallverordnung. Nach dieser müssen Unternehmen ihre Gewerbeabfälle nicht mehr nur trennen, sondern auch pro Standort oder Gewerbebetrieb durch Fotos oder Lagepläne genauestens dokumentieren. Für kleinere und mittlere Unternehmen bedeutet dies einen bürokratischen und damit personellen Mehraufwand. „Die neuen Dokumentationspflichten kommen jetzt zum Tagesgeschäft dazu. Dies bedeutet zusätzliche Ablenkung von unseren Kernaufgaben und einen großen Mehraufwand“, meint Theresa Zöckler vom Mindspace Hamburg.

An dieser Stelle wird das Problem der Abfallwirtschaft deutlich: der Rückstand im Bereich der Digitalisierung, die wichtige Prozesse bei der Abfallentsorgung vereinfachen könnte. Darauf wies bereits eine Untersuchung im Auftrag des Bundesumweltministeriums hin. Demnach ist der Sektor nicht ausreichend auf die digitale Transformation vorbereitet, obwohl das Potential enorm ist. Zwanzig Milliarden Euro zusätzliches Marktvolumen kann die Digitalisierung im Jahr 2025 in der Branche schaffen. „Die Digitalisierung birgt durch die steigenden technischen Möglichkeiten zur Verwaltung und Analyse von Daten sowie durch die dadurch sinkenden Kosten das Potential, die Abfallwirtschaft auf den Kopf zu stellen. Allerdings droht Deutschland, den Anschluss zu verpassen“, sagt Dr. Henning Wilts vom Wuppertal Institut.

Hier will Pendula mit der Mein-Recycling-App ansetzen. „Für uns war deshalb klar, dass die Branche die neue Gewerbeabfallverordnung nicht als Einschränkung sehen sollte, sondern als Chance, endlich den wegweisenden Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen“, so CEO Gary Lewis. Neben der einfachen und digitalen Dokumentation von Gewerbeabfällen, sollen sich die Beauftragung und Abholung von Abfallcontainern einfach managen sowie übersichtliche Abfallstatistiken erstellen lassen, die zur Optimierung von Recycling-Abläufen und Prozessen beitragen.

Die Mein Recycling-App ist ab dem 11. Oktober über mein-recycling.de verfügbar. Die Basisversion ist kostenfrei, die Premiumversion enthält zusätzliche Statistik- und Benchmarking-Funktionen.