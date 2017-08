Weltpremiere auf der Steinexpo

Im neuen Cat 988K XE treibt ein Cat-C18-Acert-Diesel mit Stufe-IV-Abgasreinigungstechnik direkt einen Reluktanz-Generator an. Im Generator integriert ist laut Zeppelin der Pumpenantrieb für die Arbeitshydraulik, die nach wie vor mechanisch angetrieben und elektro-hydraulisch vorgesteuert wird. Die im Generator erzeugte elektrische Energie geht über eine ausgeklügelte Regelelektronik in den Elektromotor, der dann über eine Welle den konventionellen Antriebsstrang in beiden Achsen antreibt. Auch der Elektromotor ist ein geschalteter Reluktanzmotor.

In der Praxis biete der neue Antrieb den Anwendern folgende Vorteile: Durch das für Elektromotoren typische hohe Drehmoment schon beim Anlauf beschleunige die Maschine kraftvoll, die Richtungswechsel sollen ruckfrei und komfortabel erfolgen, die Laufruhe der Maschine erhöhe sich, Gangwechsel entfielen über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Da der Diesel ständig im optimalen Betriebspunkt arbeitet und Getriebe- und Wandlerverluste entfallen, so der Hersteller, sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich mit dem konventionell angetriebenen Cat 988K. Die Fahrgeschwindigkeit lasse sich feinfühlig regeln, virtuelle Gänge sollen die Wahl bestimmter Geschwindigkeitsbereiche ermöglichen, bergab hält ein elektronischer Retarder das Tempo konstant.

Mit einer verbesserten Effizienz bei der Beladung von SKWs sowie im Load-and-Carry-Einsatz soll der neue 988K XE die Gesamteffizienz im Vergleich zum 988K um 25 Prozent und um bis zu 49 Prozent an der Abbauwand verbessern. Der neue Radlader Cat 988K XE sei zudem für Schaufeln von 5,0 bis 8,0 Kubikmeter ausgelegt. Die Nutzlast mit Standard- und mit verlängertem Hubgerüst beträgt 13,5 Tonnen. Die Schneidwerkzeuge der neuen Serie Advansys sollen die Schaufelkomponenten schützen und die Betriebskosten senken.

Mit Standard-Hubgerüst ist der 988K XE für die Beladung des Muldenkippers Cat 770G mit einer Nutzlast von rund 40 Tonnen in 3 Schritten sowie für die Beladung des Muldenkippers Cat 772G mit einer Nutzlast von 46 Tonnen in 4 Schritten ausgelegt. Mit dem verlängerten Hubgerüst lassen sich auch die Muldenkipper Cat 773G mit einer Nutzlast von 55 Tonnen in 5 Schritten und Cat 775G mit einer Nutzlast von 64 Tonnen in 6 Schritten beladen.

Da viel weniger mechanische Teile im Eingriff sind, soll sich der Wartungsaufwand reduzieren. Auch für Verteilergetriebe und Achsen wurden die Ölwechsel-Intervalle auf 2.000 Betriebsstunden erhöht. Darüber hinaus verlängere der Elektroantrieb durch die günstigen Betriebsbedingungen die Lebensdauer des Dieselmotors um bis zu 3.500 Betriebsstunden.