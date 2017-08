EEW platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

Damit hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das günstige Zinsumfeld am Kapitalmarkt genutzt und sich langfristig Finanzmittel gesichert. Das anfängliche Emissionsvolumen von 300 Millionen Euro wurde aufgrund der hohen Nachfrage deutlich aufgestockt. Aufgrund der sehr guten Resonanz konnten alle Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepriced werden.

„Wir sehen in der großen Nachfrage und Akzeptanz der Anleger einen hohen Vertrauensbeweis in die Ausrichtung unseres Unternehmens als Europas führendes Unternehmen für Planung, Bau und Betrieb thermischer Abfallverwertungsanlagen“, so Markus Hauck, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter des Finanzressorts der EEW Energy from Waste GmbH.

Mit dem Schuldscheindarlehen diversifiziert und stärkt die EEW Energy from Waste GmbH ihre Finanzierungsquellen. Der Emissionserlös solle, so CFO Markus Hauck weiter, für die Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens genutzt werden.

Bernard M. Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung von EEW, sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt: „Ich freue mich, dass unsere erste Kapitalmarkttransaktion so erfolgreich verlaufen ist. EEW steht damit auf einer soliden Grundlage für weiteres Wachstum“, so der CEO.

Die Schuldscheinemission wurde arrangiert durch die Deutsche Bank, die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) sowie die Bank of China Luxemburg und gehört nach Thomson Reuters LPC vom Gesamtvolumen bisher zu den TOP 10 Schuldscheintransaktionen 2017.