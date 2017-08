PET to PET feiert 10-jähriges Jubiläum

Neben der feierlichen Segnung der PET-to-PET-Anlage erwartet die Besucher unter anderem ein Imagefilm, interessante Einblicke bei Werksbesichtigungen, heißt es vonseiten von PET to PET.

Seitdem das gemeinschaftliche Unternehmen der österreichischen Getränkeindustrie 2006 gegründet und 2007 in Betrieb genommen wurde, befindet sich der burgenländische Leit- und internationale Vorzeigebetrieb auf Expansionskurs. Erst im Mai dieses Jahres wurde in eine neue automatische Flaschensortierstufe investiert und so der Recyclingprozess ein weiteres Mal einer Qualitätsoptimierung unterzogen.

„Wir blicken mit stolz auf die letzten zehn Jahre von PET to PET zurück und freuen uns über die vielen Gratulationen“, so DI Christian Strasser, Geschäftsführer der PET to PET Recycling Österreich GmbH. „Die wichtigsten Akteure dieser 10-jährigen Erfolgsgeschichte sind einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PET to PET, sowie andererseits die Österreicherinnen und Österreicher, die mit ihrer hohen Sammelmoral die nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Österreich maßgeblich unterstützen. Wir blicken positiv in die Zukunft und wollen sowohl in Sachen Verarbeitung, als auch in Sachen Absatzmenge von PET-Flaschen in Europa weiterhin beispielgebend vorangehen“, so Strasser abschließend.

Die große „Geburtstagsfeier“ zum 10-jährigen Bestehen ist aktuell in vollem Gange. Unter den Gästen befinden sich unter anderem Mag. Christine Hochholdinger, Sektionschefin des BMLFUW, Mag. Astrid Eisenkopf, Landesrätin Burgenland für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der IV Burgenland, Mag. Rainer Ribing, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Burgenland, Herr Dr. Christoph Scharff, Vorstandssprecher der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Werner Huf, Bürgermeister der Gemeinde Müllendorf sowie GR Mag. Martin Korpitsch, Generalvikar der Diözese Eisenstadt.