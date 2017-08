Studie: Lampen gemeinsam sammeln

Die Studie lege nahe, LEDs und andere Lampen der gleichen Sammelgruppe zuzuordnen. „Die Sammlung von alten LED- und Energiesparlampen soll für Verbraucher einfach sein,“ erklärt Stephan Riemann, Geschäftsführer von Lightcycle. „Als Gründungsmitglied des Europäischen Verbandes EucoLight ist unser Ziel, die Rahmenbedingungen für Altlampen und -leuchtenrecycling zu optimieren.“

Die Studie untersucht die Erkennbarkeit von Lampentypen sowie das Wissen über Entsorgungsorte für Altlampen bei Verbrauchern aus Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Belgien und Rumänien. Im Fall der Energiesparlampe konnten in den Ländern nicht einmal die Hälfte der Verbraucher diese als solche erkennen. Als die Befragten eine LED-Fadenlampe identifizierten sollten, erkannten nur bis zu 22 Prozent der Verbraucher diese als LED-Lampe. Die Ergebnisse zeigen, dass in den verschiedenen Ländern die Verbraucher bei der Rückgabe keine Differenzierung vornehmen können und eine getrennte Sammlung zu massenweisen Fehlwürfen führen würde.

Verbraucher aus Belgien (77 Prozent) und Spanien (74 Prozent) schnitten bei der Frage nach ihren Abgabeorten für Altlampen am besten ab. Rund drei Viertel der Verbraucher konnten dort die richtigen Rückgabeorte wie die kommunalen Sammelstellen oder Sondermüll und den Handel nennen. In Italien waren dies 59 Prozent, in den Niederlanden 58 Prozent und in Portugal 53 Prozent der Verbraucher. Die Kenntnis der richtigen Entsorgungsorte ist in Rumänien noch nicht so ausgeprägt, dort kannten nur 16 Prozent der Verbraucher diese.

Eine vergleichbare Emnid-Umfrage aus Deutschland zeige, dass 79 Prozent der Deutschen wissen, wo sie ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen entsorgen können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Bekanntheitsgrad in Deutschland um drei Prozentpunkte.