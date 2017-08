Neuer Geschäftsführer für Sesotec in Italien

Der gebürtige Genuese studierte Elektroingenieurwesen an der Universität Genua. Bevor er zu Sesotec wechselte, hat Festelli sieben Jahre bei der italienischen Tochtergesellschaft der GEA Group gearbeitet, zuletzt in der Funktion als Geschäftsführer, davor auch als Leiter der Serviceabteilung. Während seines beruflichen Werdegangs hatte er Positionen in internationalen Vertriebs-, Marketing- und F&E-Abteilungen inne.

Eine der Hauptaufgaben von Festelli ist die Zusammenführung der beiden italienischen Gesellschaften Sesotec Italien, Geschäftsbereich Produktinspektion, und ASM, Geschäftsbereich Lebensmittelsortierung. Der neue Geschäftsführer sagt zu seinen Zielen: „Sesotec entwickelt erfolgreich Spitzentechnologie für Fremdkörperdetektion und Materialsortierung und ist global in allen wichtigen Märkten präsent. In den letzten Jahren wurde ein beachtliches Wachstum erreicht und ich bin sehr glücklich, jetzt Teil dieses Wachstums zu sein. Besonders interessant ist die Möglichkeit, das Potenzial der optischen Sortiergeräte von ASM im Produktportfolio der Sesotec-Gruppe zu entwickeln. Denn das ist definitiv ein einzigartiges Angebot in Sachen Qualität und Funktionalität für unsere Kunden. Umgekehrt können wir jetzt auch den ASM Kunden in Italien Sesotec-Produktinspektionstechnologien kombiniert mit besten Serviceleistungen anbieten. Eine einmalige Chance, von der wir und unsere Kunden profitieren können.“