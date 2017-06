Starlinger-Anlage erzielt gute Produktionsresultate

Gute Produktionsresultate erziele die Starlinger-Reco-Star-PET-Botte-to-Bottle-Recyclinganlage, die im April 2016 im Recyclingbetrieb des kanadischen Wasserabfüllers Ice River Springs in Feversham, Ontario installiert wurde. Dank des Nordson-BKG-Flex-Disc-Patronenfilters, der für die Schmelzefiltration eingesetzt wird, sei der Produktionsausstoß höher als im Abnahmeprotokoll garantiert. Außerdem konnte die

Spülrate um 40 Prozent gesenkt werden, und der Schmelzeverlust durch Rückspülung liegt deutlich unter den Mindestwertenm, so Starlinger.

„Unsere Starlinger-Anlage mit den Flex Disc-Filtern war für Ice River Springs eine positive Investition”, heißt es seitens des Unternehmens. „Das neue Filtrationssystem hat unseren Reinigungsprozess verbessert, den Abfall reduziert und die Leistung auf beziehungsweise über das von Starlinger versprochenen Niveau gehoben. Auch wenn sich die

Recyclingströme verändern und neue Herausforderungen auftreten, wird dieses zuverlässige System in den kommenden Jahren das hochwertige Granulat liefern, das Ice River Springs benötigt.”

„Mit dem Flex Disc-Filter von Nordson, den wir in unser PET-Recyclingsystem integriert haben, beträgt der Schmelzeverlust, der während des Rückspülvorgangs bei der

Filterreinigung anfällt, nur noch 1,4 bis 1,7 Prozent – ein viel niedrigerer Wert, als normalerweise im PET Bottle-to-Bottle-Recyclingprozess üblich”, erklärt Paul Niedl, Commercial Head

von Starlinger Recycling Technology. „Der Filter arbeitet sehr effizient; selbst bei der Verarbeitung von stark kontaminiertem Material, das auf anderen Anlagen nicht recycelt werden kann, beträgt der Schmelzeverlust bei der Rückspülung nicht mehr als 2 Prozent.”

Der Nordson BKG HiCon-K-SWE-250-4K-75/RS-FC-Siebwechsler ist ein kontinuierlich arbeitender Rückspül-Schmelzefilter mit zwei Siebträgerbolzen und vier Siebstellen, so Starlinger. Die Filtrationsfläche ist mit insgesamt rund 4.000 Quadratzentimetern um das 2,4-Fache größer als bei Verwendung von Standardsieben; die Schmelze werde mit einer Feinheit von 56 µ gefiltert. Ein weiterer großer Vorteil sei die hohe Prozessstabilisierung, da während der Siebwechsel- und Rückspülvorgänge 75 Prozent der Filterfläche dem Filtrationsprozess zur Verfügung steht.

Die recoSTAR PET 165 HC iV+ ist bereits die zweite Anlage von Starlinger Recycling Technology, die Ice River Springs installiert hat; die erste, ebenfalls eine RecoSTAR PET iV+, wurde 2010 angeschafft. Die neue Anlage hat eine Ausstoßkapazität

von 1.900 Kilogramm die Stunde und recycelt vorgewaschene PET-Flakes von Flaschen aus kanadischer Haushaltssammlung.

Das Wasserabfüllunternehmen hat seinen Hauptsitz in Feversham, Ontario, mit Werksniederlassungen in Kanada und den USA. Ice River Springs betreibt ein eigenes PET-Bottle-to-Bottle-Recyclingwerk – Blue Mountain Plastics in Shelburne –, das mit Wasch- und Recyclinganlagen ausgestattet ist und Flaschen aus bis zu 100 Prozent recyceltem PET erzeugt. 2011 erhielt Ice River Springs vom Bureau of Chemical Safety/Food

Directorate, Health Canada den “Letter of Non-Objection” für seine aus rPET hergestellten Flaschen. Das Unternehmen setzt auf vertikale Integration und betreibt auch Anlagen zur Preform-Herstellung und Wasserabfüllung, was den geschlossenen

Recyclingkreislauf für PET-Flaschen vervollständigt. Ice River Springs ist das einzige Getränkeunternehmen Nordamerikas, das ein solches System betreibt.