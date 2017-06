Recycling-Technik in Dortmund ging erfolgreich zu Ende

Zusammen mit der parallel stattfindenden Schüttgut verzeichnete das Messe-Duo vom 10. und 11. Mai in Dortmund mit 6.731 Besuchern einen Zuwachs von 3Prozent und mit 500 Ausstellern sogar ein Plus von 10 Prozent.

Aussteller präsentierten auf der Branchenfachmesse Maschinen und technische Komponenten für die Wiederaufbereitung und umweltgerechte Entsorgung. Auf den Bühnen der Innovation-Center wurde an den zwei Tagen Neues und Wissenswertes aus Praxis und Forschung in Vorträgen vorgestellt. Das Spektrum reichte dabei von zukunftsweisenden Forschungsergebnissen über Gesetzesnovellen bis hin zu Erfahrungsberichten und Praxisbei­spielen.

Mit der Matchmaking Recycling Technology gab es erstmals eine internationale Kooperationsbörse. Enterprise Europe Network, Zenit GmbH und WFZruhr boten die Gelegenheit, gezielt Kontakte mit möglichen Kooperationspartnern aus dem In- und Ausland herzustellen und Gespräche zu führen. Darüber hinaus fanden an beiden Messetagen wieder Guided Tours statt, auf denen sich Besucher in Gruppen ganz gezielt über das informieren konnten, was sie besonders interessierte.

Erstmals fand das Abendevent für Aussteller, Besucher und Konfe­renzteilnehmer am 10. Mai in der Eissporthalle des benachbarten Eissportzentrums statt. 1.100 Gäste erlebten die Verleihung der Messe-Awards an FTK Förderband Technik Kilian GmbH (Schüttgut) und Spaleck GmbH & Co. KG (Recycling-Technik).

Die nächste Recycling-Technik & Schüttgut findet am 7. und 8. November 2018 in Dortmund statt.