Alba baut Hightech-Recyclingpark in China

Der Park soll mit einer Größe von rund 3,3 Quadratkilometern südöstlich der Stadt Deyang im östlichen Ballungsraum der Provinz Sichuan entstehen. Das einzigartige Konzept des Parks sieht vor, dass alle Abfallarten und alle Behandlungs- und Verwertungsschritte an einem Platz und mit den modernsten verfügbaren Anlagen bearbeitet werden. Dabei werden die höchsten Umweltstandards eingehalten. Hierdurch reduzieren sich Transportaufwand und Umweltbelastungen. Mittels modernster Technik, intelligenter Vernetzung der Stoff- und Energieströme sowie einer zentralisierten Park-Infrastruktur sollen sämtliche Abfälle der Region bestmöglich in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, Restabfälle minimiert und die Luft- und Wasserverschmutzung der Region verringert werden. Alba hält Spezialisten für alle Abfallarten vor, erstellt federführend das Konzept, organisiert das Zusammenspiel und bewirbt sich auch selbst um einige Module.



„China ist sehr an einem schnellen Fortschritt in Sachen Umweltschutz interessiert. Dabei setzt man auf deutsches Recycling-Know-how, wie wir von Alba es bieten“, so Dr. Axel Schweitzer, CEO der Alba Group, anlässlich der heutigen Vertragsunterzeichnung. „Solche Hightech-Recyclingparks wie der jetzt geplante, möchten wir in verschiedenen chinesischen Regionen aufbauen. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Partnern in Deyang den Anfang machen und somit Vorbild für weitere Projekte sein können. So unterstützen wir China aktiv dabei, das Konzept einer modernen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft weiter auf- und auszubauen.“



Der Deyang Resource Recycling Industrial Park gilt als Modell für eine nachhaltige Abfallwirtschaft in China, nachhaltige Entsorgungs- und Recyclingkonzepte für die Anwendung in Mega Cities werden hier praktisch erprobt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1 Milliarde Euro. Anfragen für weitere Parks in anderen Regionen liegen bereits vor.