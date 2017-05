Junge Unternehmer mit Leidenschaft für Nachhaltigkeit gesucht

In diesem Jahr soll der Fokus auf den Bereichen Gleichberechtigung, Landwirtschaft, Abfall und Wasser liegen. Den Gewinnern winken Preise im Wert von mehr als EUR100.000 in Form von

finanzieller Unterstützung und individuell gestaltetem Mentoring. Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der University of Cambridge vergeben.

Bis zum 30. Juni 2017 können sich Unternehmer/-innen im Alter von 18 bis 35 Jahren direkt auf youngentrepreneursawards.unilever.com registrieren. Wer sich bis zum 09. Juni 2017 registriert, erhält zudem die Chance auf zwei individuelle Mentoring-Stunden.