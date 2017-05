Rekordjahr für Getränkedosen in Deutschland

Der Sprung über die 2,5-Milliarden-Grenze bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von über 20 Prozent. Rund 1,5 Milliarden Getränkedosen waren mit Soft Drinks gefüllt; der Anteil am Gesamtwert beziffert sich damit auf etwa 62 Prozent. 38 Prozent verzeichnen die Bierdosen: Demnach wurden über 940 Millionen von ihnen konsumiert. Während der Verkauf von Gerstensaft höchstens konstant war, blieb hingegen Bier in der Dose ein Verkaufsschlager – gegenüber 2015 sogar mit einem Plus von rund 15 Prozent.

„Die Getränkedose als Verpackungseinheit ist gewissermaßen an aller Munde. Der Konsum von 2,5 Milliarden Einheiten ist ein sehr erfreulicher Wert und zeigt, dass die Getränkedose mit ihren zahlreichen Vorteilen vom Verbraucher akzeptiert und geschätzt wird“, sagt Welf Jung, Sprecher vom Forum Getränkedose. Zu ihren Vorzügen zähle, dass die scherbenfreie Dose über eine hohe Kühlfähigkeit verfügt und sehr leicht und handlich sei. Zudem ist sie die weltweit am häufigsten recycelte Getränkeverpackung und zugleich vollständig wiederverwertbar.