Zeppelin: Praxis im Vordergrund

Zeppelin will auf der Recycling Aktiv vor allem Praxisnähe demonstrieren. So soll etwa ein Cat MH3024 im Einsatz auf einem Schrottplatz gezeigt werden.

Auf rund zweitausend Quadratmetern Fläche werden verschiedene Arbeitsschritte beim Zerkleinern, Umschlagen und Verwerten vorgeführt. Auf der Aktionsfläche „Holz & Biomasse“ soll ein Cat-Umschlagbagger MH3022 den Umschlag von Biomasse übernehmen und Shredderanlagen und Häcksler beschicken. Einen weiteren Cat MH3022 will Zeppelin Baumaschinen auf dem Stand RT 418 in der Indoor-Variante vorstellen – so wie er für Halleneinsätze vorgesehen ist.

Freigelände Stand RT418