Besser trennen, schneller warten

Galloo will mit dem Scheider Inputmaterialien aus Automobilshredder-Rückständen, Rostasche und Elektronikschrott sortieren. Das Besondere dabei ist die geringe Korngröße des Materials von 0,5-10 mm. Ziel war, die NE-Separation in der Feinfraktion weiter zu optimieren und gleichzeitig den Betrieb und die Wartung in dieser Anwendung zu vereinfachen. Die Geräte laufen bei Galloo heute im Zweischichtbetrieb, rund 16 Stunden am Tag.

Für die einfachere Wartung entwickelte Steinert eine besondere Rahmenkonstruktion für einen schnellen Bandwechsel. Dieser soll durch zwei Mitarbeiter in 10 Minunten erledigt werden können.

Das schnell rotierende Magnetpolsystem des NE-Scheiders induziert Wirbelströme in den über die Bandstrecke geführten Nichteisenmetallen. Das dadurch erzeugte gegengerichtete Magnetfeld erzeugt Abstoßungseffekte, die ein Ausschleusen des NE-Produkts aus dem Materialstrom ermöglichen. Ein Trennscheitelblech in der Fallparabel sorgt für die Trennung des Nichteisen-Produkts vom Restmaterialstrom.