EQAR vergibt Europäischen Baustoff-Recycling-Award 2016

Der mit 1.000 Euro dotierte Preis ging an das Unternehmen GB Energy Holding aus Brno in Tschechien. Prämiert wurde das Verfahren von GB Energy zum Recycling von Abbruchabfällen zu Beton und Betonbauteilen. Dabei handelt es sich um ein integriertes Verfahren vom Bauabbruch bis hin zur Verwertung des Abbruchmaterials in Transportbeton oder zu Betonbauteilen. Die Verfahrensschritte sind: Sortierung, Zerkleinerung, Hygienisierung, Sortierung und Fraktionierung sowie die Mischtechnik für den Einsatz auf der Baustelle oder zur Vorfertigung von Bauteilen (Ziegel-Beton-Mixtur). Das Verfahren ist als semi-mobile Anlage konzipiert, die transportabel ist und an mehreren Standorten eingesetzt werden kann (z. B. bei Abbruch- und Bauvorhaben, in Recycling-Zentren oder in Beton- und Betonbauteilwerken).

Ein weiterer Award ging an die Bernegger GmbH aus Molln in Österreich. Das Unternehmen entwickelte eine containermobile Nasssiebanlage zur Boden- und Baurestmassenaufbereitung, die österreichweit innerhalb einer Woche völlig autark einsatzbereit ist. Durch die mehrstufige mechanische Behandlung im Nasssiebverfahren kann ein hoher Anteil an wiederverwertbaren Materialien gewonnen werden. Das Prozesswasser wird im Kreislauf geführt und laufend in der Anlage selbst aufbereitet. Die Outputprodukte haben eine sehr hohe Güte, während die Schadstoffe in der Feinfraktion angereichert und entsorgt werden können. Mit der containermobilen Nassaufbereitungsanlage wird eine hochwertige Abfallbehandlung am Anfallort möglich. Dies verringert auch den Aufwand an Transporten zu stationären Aufbereitungsanlagen.