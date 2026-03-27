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Gemeinnützige Akteure begrüßen neue Regeln für Alttextilien

Das Bundesumweltministerium hat mit der Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers den Gesetzgebungsprozess zur erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien eingeleitet. Ziel ist die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für Sammlung, Sortierung und Recycling von Alttextilien sowie die stärkere Einbindung von Herstellern in die Finanzierung und Organisation der Entsorgungsstrukturen.
Gemeinnützige Akteure begrüßen neue Regeln für Alttextilien
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Einblick in bestehende Sammelstrukturen

Im Rahmen eines Fachtermins im CharityLab der Deutschen Kleiderstiftung in Berlin-Adlershof wurden die Inhalte des Eckpunktepapiers vorgestellt. Dabei standen die praktischen Abläufe der Alttextilsammlung und -sortierung im Fokus. Deutlich wurde, dass gemeinnützige Organisationen zunehmend mit steigenden Mengen und sinkenden Qualitäten der gesammelten Textilien konfrontiert sind.

Rolle gemeinnütziger Akteure im System

Das Eckpunktepapier sieht vor, bestehende Sammel- und Wiederverwendungsstrukturen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gemeinnützige Organisationen werden als zentrale Akteure innerhalb der Kreislaufwirtschaft für Textilien berücksichtigt. Gleichzeitig sollen Hersteller künftig stärker Verantwortung für die Entsorgung und Verwertung ihrer Produkte übernehmen.

Herausforderungen bei Alttextilien

Die Qualität der gesammelten Textilien hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Ein wachsender Anteil der Kleidung ist nur eingeschränkt wiederverwendbar oder recyclingfähig. Dies führt zu höheren Anforderungen an Sortierung, Verwertung und Entsorgung und erhöht den wirtschaftlichen Druck auf bestehende Systeme.

Weiterer Gesetzgebungsprozess

Mit dem Eckpunktepapier beginnt die Ausarbeitung konkreter gesetzlicher Regelungen zur erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien. Fachverbände und gemeinnützige Organisationen begleiten den Prozess und bringen ihre praktischen Erfahrungen ein. Ziel ist die Entwicklung eines Systems, das ökologische Anforderungen mit bestehenden Sammelstrukturen und sozialen Funktionen verbindet.

Quelle: Deutsche Kleiderstiftung
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