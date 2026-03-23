Austropressen im Ressourcenmanagement

Austropressen sind auf industrielle Anwendungen mit hohen Durchsatzleistungen, definierter Ballenqualität und stabiler Anlagenverfügbarkeit ausgelegt. Auch die Energiebilanz spielt eine wichtige Rolle, da sie Betriebskosten und Nachhaltigkeitskennzahlen beeinflusst. Ziel ist eine effiziente Verdichtung zur Optimierung von Transport und Weiterverarbeitung.

Die Roither Maschinenbau GmbH entwickelt und produziert die Systeme in Österreich für internationale Märkte und unterschiedliche Einsatzbereiche.

Praxisbeispiel: Anlage für Recon-T

Beim Entsorgungsunternehmen Recon-T GmbH wurden mehrere Pressensysteme für unterschiedliche Standorte und Anwendungen realisiert. Ein zentrales Projekt am Standort Schwedt/Oder umfasst die Verarbeitung gemischter Abfallströme sowie die Herstellung von Ersatzbrennstoffen.

Die Anlage kombiniert Materialvorbereitung, Fördertechnik, Verdichtung und Ballenwicklung. Im Zentrum steht eine vollautomatische Kanalballenpresse mit hoher Presskraft. Technische Anpassungen betreffen unter anderem Bindetechnik, verschleißfeste Komponenten und Prozessüberwachung.

Im Betrieb werden hohe Ballengewichte und industrielle Durchsatzleistungen erreicht, was eine wirtschaftliche Verarbeitung großer Materialmengen ermöglicht.

Einwegpfand in der Abfalllogistik

Das Einwegpfandsystem in Österreich stellt neue Anforderungen an die Verdichtung im Handel. Entscheidend sind stabile Prozesse, definierte Ballenparameter und eine reibungslose Integration in bestehende Logistikabläufe.

Mehrere Anlagen wurden dafür mit angepasster Presskraft, Bindetechnik und Fördertechnik ausgestattet. Sie erfüllen die vorgegebenen Ballenformate und unterstützen eine effiziente Transportlogistik.

Am Standort Maria Saal setzt die Cleanaway GmbH entsprechende Systeme zur Verdichtung von PET-Flaschen und Dosen ein. Technische Lösungen sichern einen kontinuierlichen Betrieb und reduzieren Wartungsaufwand.

IFAT 2026: Pressentechnik im Fokus

Auf der IFAT 2026 präsentiert die Roither Maschinenbau GmbH ihr Portfolio an Kanalballenpressen und vertikalen Pressensystemen. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen für Recycling und Abfalllogistik sowie Lösungen für unterschiedliche Materialströme im Ressourcenmanagement.

Roither Maschinenbau auf der IFAT

Halle B5, Stand 550