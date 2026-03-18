Anzeige

High-Torque Antrieb für Abfallshredder

Auf der IFAT 2026 in München stellt die WEIMA Maschinenbau GmbH eine Weiterentwicklung ihrer Zerkleinerungstechnik vor. Im Mittelpunkt steht ein High-Torque Antrieb für Abfallshredder der W8-Serie, der erstmals im Einwellen-Zerkleinerer W8.15 PowerLine eingesetzt wird.
High-Torque Antrieb für Abfallshredder
WEIMA W8.15 PowerLine mit High-Torque-Antrieb von Baumüller.Copyright: Weima
Anzeige

Die Antriebslösung ist auf die Verarbeitung anspruchsvoller Abfallströme ausgelegt und zielt auf eine stabile Drehmomentbereitstellung sowie einen kontinuierlichen Materialdurchsatz. Fachbesucher erhalten dabei Einblick in die technischen Eigenschaften und die Auswirkungen auf den Betrieb von Recyclinganlagen. Ergänzend dazu zeigt WEIMA die Hydraulikpresse C.200 zur Entwässerung und Verdichtung unterschiedlicher Reststoffe.

Shreddertechnik für industrielle Anwendungen

Der W8.15 PowerLine ist als Einwellen-Shredder für den Einsatz in Recyclinganlagen und in der Ersatzbrennstoffproduktion konzipiert. Mit einer Arbeitsbreite von 1.500 Millimetern bildet er innerhalb der Baureihe den Einstieg und wird sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärzerkleinerung eingesetzt. Verarbeitet werden unter anderem gemischte Gewerbeabfälle, Hausmüll sowie aufbereitete Reststoffe und heizwertreiche Fraktionen.

Die Konstruktion des Rotors, unterschiedliche Siebvarianten und verschiedene Antriebskonzepte ermöglichen eine gleichmäßige Zerkleinerung bei konstanten Durchsätzen. Zudem ist die Maschine auf einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt und lässt sich in bestehende Anlagenstrukturen integrieren.

High-Torque Antrieb im Praxiseinsatz

Für den Messeauftritt ist der W8.15 PowerLine mit einem High-Torque Antrieb für Abfallshredder ausgestattet. Dieser wrude der in Zusammenarbeit mit Baumüller und Nidec Desch entwickelt . Die Direktantriebslösung stellt bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment bereit und ist auf die Verarbeitung schwer zerkleinerbarer Materialien ausgelegt. Durch die Abstimmung von Antrieb und Rotor wird die Kraftübertragung optimiert. Dadurch erreicht das System ein Drehmoment von bis zu 61.000 Newtonmetern und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb.

Innerhalb der W8-Serie stehen unterschiedliche Antriebskonzepte zur Verfügung. Hydraulische Antriebe eignen sich für Anwendungen mit stark schwankenden Lasten, während elektromechanische Direktantriebe auf Energieeffizienz und geringen Wartungsaufwand ausgerichtet sind. Die Auswahl erfolgt abhängig von Materialeigenschaften und Prozessanforderungen.

Systemintegration in der Kreislaufwirtschaft

WEIMA verfolgt einen systemorientierten Ansatz in der Abfall- und Recyclingtechnik. Die Maschinen werden in Zusammenarbeit mit Partnern für Fördertechnik, Absaugung, Sortierung und Energieintegration in übergeordnete Anlagenkonzepte eingebunden. Ziel ist die durchgängige Abstimmung der Prozessschritte von der Zerkleinerung bis zur Weiterverarbeitung der Sekundärrohstoffe.

Entwässerung und Volumenreduktion

Neben der Zerkleinerungstechnik präsentiert WEIMA auf der IFAT 2026 die Entwässerungspresse C.200. Die Anlage ist für die Behandlung von Verpackungen, Spänen sowie Schleif- und Klärschlämmen ausgelegt. Durch mechanische Entwässerung wird der Feuchtigkeitsgehalt reduziert und das Materialvolumen verringert. Die Presse kann in bestehende Prozesse der Abfall- und Wasserwirtschaft integriert werden und ergänzt die Zerkleinerungstechnik um einen weiteren Verfahrensschritt.

Weima auf der IFAT

Halle B6, Stand 239/338

Quelle: Weima
Tags: IFAT 2026
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Gläubiger stimmen Texaid-Sanierung in Deutschland zu

Mobiler Zerkleinerer für Recyclingprozesse

GreenDot erweitert Recyclingkapazität in Frankreich

Axians zeigt datengetrieben Kreislaufwirtschaft auf der IFAT

Pfreundt zeigt digitale Wiegedaten auf der IFAT

bvse positioniert Recycling-Mittelstand auf IFAT

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link