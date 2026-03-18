Die Antriebslösung ist auf die Verarbeitung anspruchsvoller Abfallströme ausgelegt und zielt auf eine stabile Drehmomentbereitstellung sowie einen kontinuierlichen Materialdurchsatz. Fachbesucher erhalten dabei Einblick in die technischen Eigenschaften und die Auswirkungen auf den Betrieb von Recyclinganlagen. Ergänzend dazu zeigt WEIMA die Hydraulikpresse C.200 zur Entwässerung und Verdichtung unterschiedlicher Reststoffe.

Shreddertechnik für industrielle Anwendungen

Der W8.15 PowerLine ist als Einwellen-Shredder für den Einsatz in Recyclinganlagen und in der Ersatzbrennstoffproduktion konzipiert. Mit einer Arbeitsbreite von 1.500 Millimetern bildet er innerhalb der Baureihe den Einstieg und wird sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärzerkleinerung eingesetzt. Verarbeitet werden unter anderem gemischte Gewerbeabfälle, Hausmüll sowie aufbereitete Reststoffe und heizwertreiche Fraktionen.

Die Konstruktion des Rotors, unterschiedliche Siebvarianten und verschiedene Antriebskonzepte ermöglichen eine gleichmäßige Zerkleinerung bei konstanten Durchsätzen. Zudem ist die Maschine auf einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt und lässt sich in bestehende Anlagenstrukturen integrieren.

High-Torque Antrieb im Praxiseinsatz

Für den Messeauftritt ist der W8.15 PowerLine mit einem High-Torque Antrieb für Abfallshredder ausgestattet. Dieser wrude der in Zusammenarbeit mit Baumüller und Nidec Desch entwickelt . Die Direktantriebslösung stellt bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment bereit und ist auf die Verarbeitung schwer zerkleinerbarer Materialien ausgelegt. Durch die Abstimmung von Antrieb und Rotor wird die Kraftübertragung optimiert. Dadurch erreicht das System ein Drehmoment von bis zu 61.000 Newtonmetern und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb.

Innerhalb der W8-Serie stehen unterschiedliche Antriebskonzepte zur Verfügung. Hydraulische Antriebe eignen sich für Anwendungen mit stark schwankenden Lasten, während elektromechanische Direktantriebe auf Energieeffizienz und geringen Wartungsaufwand ausgerichtet sind. Die Auswahl erfolgt abhängig von Materialeigenschaften und Prozessanforderungen.

Systemintegration in der Kreislaufwirtschaft

WEIMA verfolgt einen systemorientierten Ansatz in der Abfall- und Recyclingtechnik. Die Maschinen werden in Zusammenarbeit mit Partnern für Fördertechnik, Absaugung, Sortierung und Energieintegration in übergeordnete Anlagenkonzepte eingebunden. Ziel ist die durchgängige Abstimmung der Prozessschritte von der Zerkleinerung bis zur Weiterverarbeitung der Sekundärrohstoffe.

Entwässerung und Volumenreduktion

Neben der Zerkleinerungstechnik präsentiert WEIMA auf der IFAT 2026 die Entwässerungspresse C.200. Die Anlage ist für die Behandlung von Verpackungen, Spänen sowie Schleif- und Klärschlämmen ausgelegt. Durch mechanische Entwässerung wird der Feuchtigkeitsgehalt reduziert und das Materialvolumen verringert. Die Presse kann in bestehende Prozesse der Abfall- und Wasserwirtschaft integriert werden und ergänzt die Zerkleinerungstechnik um einen weiteren Verfahrensschritt.

Weima auf der IFAT

Halle B6, Stand 239/338