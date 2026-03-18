ActiveFLOW verbessert Materialzufuhr im Recycling

ActiveFLOW: Gleichmäßige Materialzufuhr für Sortierprozesse

Mit der ActiveFLOW Recyclingtechnik erweitert Spaleck sein Portfolio im Bereich Materialaufgabe. Die Zuführeinheit ist für Anwendungen konzipiert, in denen eine gleichmäßige und reproduzierbare Aufgabe von Materialströmen erforderlich ist, etwa im Metallrecycling.

Das System arbeitet mit angepassten Schwingparametern sowie einem kontrollierten An- und Auslaufverhalten. Dadurch wird die Bewegung des Materials reduziert und eine gleichmäßige Schichtbildung unterstützt. Anschließend wird das Material entmischt und definiert an nachgelagerte Aggregate übergeben.

Sortiersysteme wie sensorbasierte Anlagen oder Röntgentechnologien profitieren von einer stabilen Materialverteilung. Dadurch kann die Prozessstabilität erhöht und die Effizienz der Trennung verbessert werden.

AutoCLEAN: Siebbelag mit integrierter Selbstreinigung

Mit dem Siebbelag AutoCLEAN stellt Spaleck eine Lösung für schwer zu verarbeitende Materialien vor. Der Belag verfügt über eine integrierte Anregungseinheit, die eine kontinuierliche Selbstreinigung unterstützt.

Insbesondere bei feuchten oder klebrigen Materialien wie Schlacken, Kompost oder Biomasse kann dadurch das Zusetzen der Siebfläche reduziert werden. Die offene Siebfläche trägt zu einer stabileren Siebleistung bei. Zudem verringert sich der Bedarf an manuellen Reinigungsmaßnahmen.

Der AutoCLEAN Siebbelag ist für den Einsatz in verschiedenen Maschinentypen des Herstellers vorgesehen. Ergänzend wurden weitere Siebbeläge entwickelt, die auf unterschiedliche Stoffströme wie Metalle, Kunststoffe oder Bau- und Abbruchabfälle abgestimmt sind.

Condition Monitoring mit Cloud-Anbindung

Ergänzend stellt Spaleck eine Weiterentwicklung seiner Condition-Monitoring-Lösung vor. Die Spaleck CONNECT Cloud ermöglicht die Überwachung von Maschinenzuständen in Echtzeit und unterstützt die vorausschauende Instandhaltung.

Das System liefert Wartungshinweise und kann über eine OPC-UA-Schnittstelle in bestehende Anlagen integriert werden. Ziel ist eine höhere Anlagenverfügbarkeit und eine bessere Planbarkeit von Wartungsmaßnahmen.

Fokus auf materialspezifische Sieblösungen

Spaleck entwickelt Siebmaschinen, die auf spezifische Materialströme zugeschnitten sind. Anwendungen umfassen unter anderem Hausmüll, Schlacken, Kunststoffe und industrielle Reststoffe. Dabei orientiert sich Die Auslegung der Anlagen an den jeweiligen Anforderungen des Sortierprozesses und der angestrebten Rückgewinnung von Wertstoffen.

Spaleck auf der IFAT

Halle B6, Stand 439