Digitale Unterstützung für Instandhaltung

Bibliothek mit Anleitungsvideos zur Verfügung.

Diese Do-it-yourself-Videos vermitteln praxisorientierte Informationen zur sicheren Wartung, Inspektion und Reparatur von Cat-Maschinen.

Die Inhalte wurden von Fachleuten des Herstellers erarbeitet und sind darauf ausgerichtet, Arbeitsabläufe nachvollziehbar darzustellen. Ziel ist es, Anwender bei der fachgerechten Durchführung einzelner Arbeitsschritte zu unterstützen und Wartungsmaßnahmen zeitlich flexibel an die Einsatz- und Produktionsplanung anzupassen, etwa auf Baustellen oder im Steinbruchbetrieb.

Die Videoserie ist als Ergänzung zu den jeweiligen Bedienungs- und Wartungshandbüchern konzipiert. Derzeit umfasst die Bibliothek nahezu 60 Videos, die in englischer Sprache produziert und mit Untertiteln in 23 Sprachen versehen sind. Das Angebot wird fortlaufend ausgebaut.

Ergänzend stellt Caterpillar einen Blog bereit, der regelmäßig Informationen zu Wartung, Inspektion, Reparatur und Austausch von Komponenten veröffentlicht. Die behandelten Themen reichen von grundlegenden Arbeiten wie dem Einbau von Batterien oder dem Wechsel von Kraftstofffiltern bis hin zu Funktionsprüfungen sicherheitsrelevanter Systeme.

Darüber hinaus enthalten die Videos Anleitungen zur Nachrüstung von Maschinen, beispielsweise zur Montage von Halterungen für Feuerlöschanlagen. Weitere Inhalte befassen sich mit der Auswahl und dem Einsatz von Stahl- und Gummikettenlaufwerken für unterschiedliche Maschinentypen. Über die Plattform erhalten Nutzer zudem direkten Zugang zu benötigten Ersatzteilen über den Online-Teileservice des Herstellers.

