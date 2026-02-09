Logex erweitert Netzwerk um drei Gesellschafter

Die Bartscherer & Co. Recycling GmbH ist ein familiengeführtes Recyclingunternehmen mit Sitz in Berlin-Reinickendorf und einer BImSch-genehmigten Anlage auf mehr als 40.000 m². Mit rund 240 Mitarbeitenden liegt der Schwerpunkt im Bereich der Altpapierentsorgung; darüber hinaus werden auch weitere Sekundärrohstoffe wie Holz, Schrott und Kunststoffe gesammelt, behandelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Bartscherer betreibt eine eigene Altpapiersortierung und entsorgt mit rund 70 Fahrzeugen das gesamte Berliner Stadtgebiet sowie weite Teile Brandenburgs. Ergänzend bietet das Unternehmen logistische Lösungen an.

Die Unternehmensgruppe Gollan hat sich seit ihrer Gründung 1955 vom Zwei-Mann-Lohnunternehmen zu einem Mittelständler mit über 700 Mitarbeitern und aktuell 40 Auszubildenden entwickelt und befindet sich heute in zweiter Generation in Familienhand. Ihr Tätigkeitsspektrum erstreckt sich von der Kreislaufwirtschaft über Bau, Immobilienentwicklung und-verwaltung bis hin zu KFZ/NFZ-Dienstleistungen. Mit rund 12 Standorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie einem Fuhrpark von mehreren hundert Fahrzeugen verarbeitet Gollan jährlich circa 800.000 Tonnen Stoffströme. Zu den Kernkompetenzen zählen unter anderem die Aufbereitung von Mineralik, Altholz wie auch Bio- und Grünabfällen. Das Spektrum umfasst zudem die Bodenbehandlung, den Betrieb von Abfallsortier-und Behandlungsanlagen inklusive EBS-Herstellung, die Bereitstellung von Logistikdienstleistungen, Abbrucharbeiten und kommunale Services wie z.B. Straßenreinigung. Über verschiedene Tochtergesellschaften betreibt Gollan eine DK I-Deponie sowie Kieswerke.

Die Seger Recycling und Transporte GmbH & Co. KG ist regional in Nordbayern verankert und Teil der Steinbach-Gruppe mit mehreren Standorten in Nordbayern und Südthüringen. Die Steinbach-Gruppe beschäftigt insgesamt rund 400 Mitarbeitende in den Bereichen Baustoffe, Bauwesen, Entsorgung und Sondermaschinenbau. Seger bringt insbesondere langjährige operative Erfahrung in Logistik und Stoffstrommanagement ein. Zum Leistungsspektrum zählen die Vorbehandlung von gemischten Gewerbeabfällen sowie Bau- und Abbruchabfällen in einer eigenen, zertifizierten Vorbehandlungsanlage, die Behandlung von Altholz (Kategorien 1–3) sowie die gezielte Trennung und Rückführung verwertbarer Stoffe in den Kreislauf. Ergänzt wird dies durch Verwertung bzw. Ablagerung auf geeigneten eigenen Deponien, die Bereitstellung von Materialien im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung sowie Transport- und Containerdienst.