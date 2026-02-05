Anzeige

Circular Valley Convention: Frühe R-Strategien im Fokus

Die Circular Valley Convention 2026 rückt frühe R-Strategien wie Refuse, Rethink, Redesign und Reduce in den Mittelpunkt der Diskussion zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft.
Circular Valley Convention: Frühe R-Strategien im Fokus
Anzeige

Am 11. und 12. März 2026 treffen sich im Areal Böhler in Düsseldorf Fachvertreter*innen aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um Ansätze zur Ressourcenschonung und industriellen Transformation zu erörtern.

Im Fokus der Convention steht die Frage, wie Kreislaufwirtschaft zur Stärkung von Resilienz, zur Reduzierung von Rohstoffabhängigkeiten und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Strategien, die bereits in frühen Phasen von Produktentwicklung und Wertschöpfung ansetzen und den Ressourceneinsatz grundlegend hinterfragen.

Aus politischer Sicht wird der Stand der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie sowie deren Bedeutung für Umwelt-, Wirtschafts- und Industriepolitik eingeordnet. Vertreter großer Industrieunternehmen beleuchten zudem, welche strukturellen und strategischen Veränderungen erforderlich sind, um Kreislaufwirtschaft dauerhaft in Unternehmen zu integrieren. Ergänzend präsentieren Aussteller konkrete Lösungen und Technologien im Rahmen einer begleitenden Fachmesse.

Beiträge aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft ordnen die Circular Economy als gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess ein und beleuchten deren ökonomische und ökologische Auswirkungen.

Die Circular Valley Convention verbindet Konferenz, Fachmesse und Austauschformate an einem Ort. Veranstalter sind Circular Valley, die Messe Düsseldorf und beteiligte Fraunhofer-Institute. Co-Gastgeber sind BASF, Bayer, Evonik, Henkel und Vorwerk. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. März 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf statt.

Weitere Informationen

Quelle: Circular Valley
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Volatile Märkte auf hohem Niveau

Japanische Botschaft informiert sich beim bvse über Kunststoffrecycling und PPWR

Verhaltener Aufschwung im Baumaschinenmarkt

Rohstoffpreise starten fester ins Jahr

Fachmesse für Schüttgut und Recycling

Digitale Unterstützung im Radladerbetrieb

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link