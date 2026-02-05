Circular Valley Convention: Frühe R-Strategien im Fokus

Am 11. und 12. März 2026 treffen sich im Areal Böhler in Düsseldorf Fachvertreter*innen aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um Ansätze zur Ressourcenschonung und industriellen Transformation zu erörtern.

Im Fokus der Convention steht die Frage, wie Kreislaufwirtschaft zur Stärkung von Resilienz, zur Reduzierung von Rohstoffabhängigkeiten und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Strategien, die bereits in frühen Phasen von Produktentwicklung und Wertschöpfung ansetzen und den Ressourceneinsatz grundlegend hinterfragen.

Aus politischer Sicht wird der Stand der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie sowie deren Bedeutung für Umwelt-, Wirtschafts- und Industriepolitik eingeordnet. Vertreter großer Industrieunternehmen beleuchten zudem, welche strukturellen und strategischen Veränderungen erforderlich sind, um Kreislaufwirtschaft dauerhaft in Unternehmen zu integrieren. Ergänzend präsentieren Aussteller konkrete Lösungen und Technologien im Rahmen einer begleitenden Fachmesse.

Beiträge aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft ordnen die Circular Economy als gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess ein und beleuchten deren ökonomische und ökologische Auswirkungen.

Die Circular Valley Convention verbindet Konferenz, Fachmesse und Austauschformate an einem Ort. Veranstalter sind Circular Valley, die Messe Düsseldorf und beteiligte Fraunhofer-Institute. Co-Gastgeber sind BASF, Bayer, Evonik, Henkel und Vorwerk. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. März 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf statt.

