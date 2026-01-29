Anzeige

Politprominenz eröffnet IFAT

Zur IFAT München 2026 werden Vertreter der deutschen Bundesregierung, der Europäischen Kommission und der Bayerischen Staatsregierung erwartet.
Führende Politiker der Europäischen Kommission sowie der Bundes- und Landesregierungen werden an der Eröffnung des IFAT München teilnehmen. Copyright: Messe München GmbH
Für den Eröffnungstermin am 4. Mai 2026 um 10 Uhr im Messezentrum München haben Bundesumweltminister Carsten Schneider, EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall sowie der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber ihren Besuch angekündigt. Die offizielle Eröffnung erfolgt gemeinsam mit dem Management Board der Messe München auf der Blue Stage.

Regulatorische Vorgaben auf europäischer, nationaler und Landesebene wirken sich unmittelbar auf die kommunale Ebene aus. Städte und Gemeinden sind zentrale Akteure bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, unter anderem im Wassermanagement, in der Abwasserbehandlung und bei der Planung technischer Infrastrukturen. Gleichzeitig sehen sich Kommunen zunehmenden Herausforderungen gegenüber. Extreme Wetterereignisse, Wasserknappheit und die wachsende Beanspruchung bestehender Systeme erfordern langfristig tragfähige und ressourceneffiziente Lösungen. Vor diesem Hintergrund legt die IFAT München 2026 einen thematischen Schwerpunkt auf den kommunalen Sektor.

Am 7. Mai 2026 widmet sich die Messe mit einem eigenen Veranstaltungstag den Anforderungen widerstandsfähiger Städte und Gemeinden. In Kooperation mit dem Deutschen Technischen und Wissenschaftlichen Verein für Gas und Wasser, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall sowie dem Verband der Kommunalbetriebe werden fachliche Beiträge und Diskussionsformate angeboten, die sich gezielt an kommunale Entscheidungsträger richten. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Ansätze zur Anpassung von Infrastrukturen an klimatische und demografische Veränderungen.

Quelle: Messe München
