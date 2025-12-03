Accurec eröffnet Anlage für das Lithiumrecycling

Mit der Krefelder Anlage führt Accurec erstmals eine alternative Prozesskette im industriellen Maßstab ein, die Lithium aus verschiedenen Typen von Lithiumbatterien zurückgewinnen kann. Das thermochemische Verfahren überführt die kritischen Rohstoffe in eine gut trennbare Form und ermöglicht deren Extraktion. Der firmeneigene CLIMA-Prozess (Critical Raw Materials Recovery from Li-Battery Waste Management) erreicht hohe Ausbeuten und Qualitäten von über 99 %.

Ein weiterer Prozessschritt der neuen Anlage wurde im Forschungsvorhaben EarLi gemeinsam mit Evonik entwickelt. Ziel ist eine zusätzliche Steigerung der Lithiumausbeute. Dabei wird gelöstes Lithium elektrochemisch über eine selektive keramische Membran abgetrennt und als hochreines Lithiumhydroxid-Monohydrat isoliert. Evonik arbeitet seit mehreren Jahren an keramischen, lithiumionenselektiven Leitern und deren Einsatz als Trennmembran. Die Kombination der Verfahren soll eine energie- und kosteneffiziente Herstellung von hochwertigem Lithiumhydroxid ermöglichen und den geschlossenen Lithiumkreislauf im Batteriebereich unterstützen.