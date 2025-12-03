Anzeige

Accurec eröffnet Anlage für das Lithiumrecycling

Accurec hat in Krefeld eine Anlage zur Rückgewinnung von Lithium aus Altbatterien in Betrieb genommen. Die Anlage wurde im Beisein internationaler Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vorgestellt.
Accurec eröffnet Anlage für das Lithiumrecycling
Dr. Reiner Th. Sojka, Gründer und Geschäftsführer der Accurec-Recycling GmbH und Jessika Roswall, EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, eröffnen die Accurec-Anlage. Copyright: Felicia Weyhe, Accurec-Recycling GmbH
Anzeige

Mit der Krefelder Anlage führt Accurec erstmals eine alternative Prozesskette im industriellen Maßstab ein, die Lithium aus verschiedenen Typen von Lithiumbatterien zurückgewinnen kann. Das thermochemische Verfahren überführt die kritischen Rohstoffe in eine gut trennbare Form und ermöglicht deren Extraktion. Der firmeneigene CLIMA-Prozess (Critical Raw Materials Recovery from Li-Battery Waste Management) erreicht hohe Ausbeuten und Qualitäten von über 99 %.

Ein weiterer Prozessschritt der neuen Anlage wurde im Forschungsvorhaben EarLi gemeinsam mit Evonik entwickelt. Ziel ist eine zusätzliche Steigerung der Lithiumausbeute. Dabei wird gelöstes Lithium elektrochemisch über eine selektive keramische Membran abgetrennt und als hochreines Lithiumhydroxid-Monohydrat isoliert. Evonik arbeitet seit mehreren Jahren an keramischen, lithiumionenselektiven Leitern und deren Einsatz als Trennmembran. Die Kombination der Verfahren soll eine energie- und kosteneffiziente Herstellung von hochwertigem Lithiumhydroxid ermöglichen und den geschlossenen Lithiumkreislauf im Batteriebereich unterstützen.

Quelle: Accurec
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Mesda ergänzt Anlagen um Leichtstoffabscheider

CMR Green setzt neue Standards für saubere Ressourcen

Recyclingtechnologie für Carbonfasern mit hoher Festigkeit und Oberflächenqualität

EMR Group: Umweltschutz im Metallrecycling

Neuer Standard zur Asbestbewertung in mineralischen Abfällen

Erster optischer Sortierer von BRT Hartner

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link