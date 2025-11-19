Jacob Metal Group übernimmt Auris Noble

Die Verkäufer von Auris Noble behalten Minderheitsbeteiligungen und werden weiterhin das Tagesgeschäft leiten.

Das 2011 gegründete Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung neuer Recyclingverfahren für schwer zu verarbeitenden und bisher nicht recycelbaren Abfallstoffen liegt. Der unternehmerische Ansatz des Unternehmens und seine differenzierten hydrometallurgischen Verarbeitungskapazitäten haben es zu einem führenden Unternehmen im Bereich des Recyclings und der Veredelung von Superlegierungen und Edelmetallen gemacht, insbesondere von Iridium und Ruthenium in seiner neuen hochmodernen Chemiehalle.

Obwohl JMG seit vielen Jahren Kunden in Nordamerika bedient, ist Auris Noble das erste Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe, das in den Vereinigten Staaten ansässig ist.