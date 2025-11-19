Anzeige

ITAD-Mitgliedsanlagen steigern Durchsatz auch 2024

Die thermischen Abfallbehandlungsanlagen der ITAD haben im jüngsten Berichtsjahr ihren Jahresdurchsatz leicht gesteigert: 25,9 Millionen Tonnen wurden 2024 von den 92 Anlagen thermisch behandelt. Das zeigen die aktuellen Anlagen- und Betriebsdaten, die ITAD regelmäßig bei ihren Mitgliedsanlagen abfragt. Der Rekorddurchsatz wurde trotz weiter leicht steigender Durchschnittsheizwerte erreicht.
MVA
Der durchschnittliche Anlagendurchsatz lag in 2024 mit rund 281.000 t/Jahr etwas höher als 2023. Auch die Zahl der Mitarbeitenden erhöhte sich, auf mittlerweile 7.500 Mitarbeitende.

Die ITAD-Anlagen sind weiterhin wichtige Energieerzeuger. Im jüngsten Berichtsjahr 2024 wurden rund 10,5 Mio. MWh Wärme und rund 15,5 Mio. MWh Prozessdampf exportiert. In Summe stehen damit etwa 26 Mio. MWh extern genutzte Abwärme zur Verfügung. Zusätzlich produzierten die Anlagen rund 10,5 Mio. MWh Strom, von denen etwa 8,0 Mio. MWh ins Netz eingespeist wurden. Damit leisten die TAB einen verlässlichen Beitrag zur kommunalen Wärmeversorgung und zur Stromerzeugung, auch bei Windstille und nachts.

Die Kombination aus bewährter Technik, hoher Kapazitätsabdeckung und nachhaltigem Anlagenbetrieb sorgt dafür, dass die thermische Abfallbehandlung in Deutschland auf einem robusten Fundament steht. Die aktuellen Kennzahlen zeigen: Die Branche entwickelt sich ohne große Ausschläge, aber kontinuierlich positiv mit sicheren Entsorgungswegen und einem klar messbaren Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz.

Quelle: ITAD
