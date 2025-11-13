Anzeige

RIGK, GVÖ und KBS gründen Packliance

Die drei herstellergetragenen Rücknahmesysteme GVÖ Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH (KBS) und RIGK GmbH haben gemeinsam die Packliance GmbH mit Sitz in Wiesbaden gegründet.
Packliance bündelt Erfahrung und Netzwerkkompetenz zur Unterstützung von Industrie und Handel bei der Erfüllung der erweiterten Herstellerverantwortung. Copyright: RIGK
Das neue Dienstleistungsunternehmen unterstützt Erzeuger und Hersteller innerhalb der EU bei der rechtssicheren und praxisnahen Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung. Packliance hilft dabei, komplexe Anforderungen zu verstehen, zu strukturieren und lösungsorientiert umzusetzen, entsprechend dem Leitgedanken: „Rules multiply. We simplify.“

Packliance führt zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme durch und erstellt darauf aufbauend GAP- sowie Risikoanalysen im Hinblick auf die Anforderungen der PPWR. Unter Einbeziehung digitaler Tools konzentriert sich der Beratungsansatz auf industrielle und gewerbliche Verpackungen sämtlicher Materialarten.

Die Leistungen umfassen vier zentrale Bereiche:

  • Bestandsaufnahme – Rollen- und Pflichtenidentifikation, GAP-Analysen und Workshops
  • Unterstützung im Konformitätsprozess – Erstellung technischer Dokumentationen, Datenplattform und Behördenkommunikation
  • EU-weite Unterstützung bei EPR-Pflichten – Beratung, Registrierung und Mengenmeldungen an nationale Systeme
  • Bereitstellung von Bevollmächtigten – für Hersteller und Erzeuger in der EU

Die PPWR wird in den kommenden Jahren durch zahlreiche delegierte Rechtsakte und Implementing Acts weiter konkretisiert. Packliance begleitet ihre Kunden dabei fortlaufend und hält sie über Änderungen zu Themen wie Kennzeichnungspflichten, Rezyklatanteile, Wiederverwendungsquoten, Design-for-Recycling-Guidelines und Nachweisverfahren informiert.

Quelle: RIGK
