RIGK, GVÖ und KBS gründen Packliance

Das neue Dienstleistungsunternehmen unterstützt Erzeuger und Hersteller innerhalb der EU bei der rechtssicheren und praxisnahen Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung. Packliance hilft dabei, komplexe Anforderungen zu verstehen, zu strukturieren und lösungsorientiert umzusetzen, entsprechend dem Leitgedanken: „Rules multiply. We simplify.“

Packliance führt zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme durch und erstellt darauf aufbauend GAP- sowie Risikoanalysen im Hinblick auf die Anforderungen der PPWR. Unter Einbeziehung digitaler Tools konzentriert sich der Beratungsansatz auf industrielle und gewerbliche Verpackungen sämtlicher Materialarten.

Die Leistungen umfassen vier zentrale Bereiche:

Bestandsaufnahme – Rollen- und Pflichtenidentifikation, GAP-Analysen und Workshops

Unterstützung im Konformitätsprozess – Erstellung technischer Dokumentationen, Datenplattform und Behördenkommunikation

EU-weite Unterstützung bei EPR-Pflichten – Beratung, Registrierung und Mengenmeldungen an nationale Systeme

Bereitstellung von Bevollmächtigten – für Hersteller und Erzeuger in der EU

Die PPWR wird in den kommenden Jahren durch zahlreiche delegierte Rechtsakte und Implementing Acts weiter konkretisiert. Packliance begleitet ihre Kunden dabei fortlaufend und hält sie über Änderungen zu Themen wie Kennzeichnungspflichten, Rezyklatanteile, Wiederverwendungsquoten, Design-for-Recycling-Guidelines und Nachweisverfahren informiert.