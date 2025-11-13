Neue Technik für die Metallsortierung

Trimetal wurde 2019 gegründet. Das Unternehmen ist auf die Verarbeitung und Rückgewinnung von Eisen- und Nichteisenmetallen aus komplexen Abfallströmen spezialisiert – darunter Ersatzbrennstoffe, Glas, Holz, Verbrennungsrückstände, Matratzenfedern oder Pulper-Seile.

Dank ihres Fachwissens und des Einsatzes modernster Sortiertechnologien ist Trimetal in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit rund 14 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen 2024 einen Umsatz von etwa 4 Millionen Euro – mit dem Ziel, diese Zahl bereits im kommenden Jahr zu verdoppeln. Die Maximierung der Sortierleistung ist dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie – ebenso wie die Integration von Tomras neuem Finder Color, einer hochentwickelten Farbsortierlösung, die derzeit in dieser Form einzigartig im Einsatz ist.

Trimetal verfolgte das Ziel, eine Edelstahlfraktion mit über 98 Prozent Reinheit zu erreichen – ganz ohne manuelle Sortierung. Edelstahl ist aufgrund von Verunreinigungen durch andere Metalle schwer sauber zu trennen. Ein gleichmäßiges, homogenes und reines Endprodukt zu erzielen, war für das Unternehmen entscheidend, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben. Darüber hinaus verfolgt Trimetal ein strategisches Ziel: den Zugang zu kritischen und strategischen Metallen in Europa – etwa Kupfer, Messing oder Edelmetallen – zu sichern. So soll Engpässen durch großflächige Exporte vorgebeugt und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit im Recyclingprozess gewährleistet werden.

2025 entschied sich Trimetal für die Installation des Finder Color – der neuesten Innovation von TOMRA Recycling. Das System kombiniert eine hochpräzise RGB-Kamera mit künstlicher Intelligenz (KI), um Partikel nach Farbe, Größe und Form zu erkennen, zu trennen und zu sortieren – selbst wenn sie sich überlappen oder farblich kaum vom Förderband unterscheiden.

Im Werk in Saint-Étienne bildet der Finder Color das Herzstück des optischen Sortierprozesses. Er ergänzt eine bereits 2021 installierte Finder- Einheit, die in einer separaten Sortierlinie größere Kornfraktionen verarbeitet und sämtliche Metalle und Edelstähle sortiert. Weitere Anlagenteile wie Zerkleinerer, Siebe, Magnet- und Wirbelstromabscheider schaffen ideale Voraussetzungen für eine leistungsstarke Sortierung. Durch die flexible Konfiguration der Linie lassen sich auch gemischte Materialströme verarbeiten, die sonst als sehr herausfordernd gelten – das Ergebnis sind marktfähige Metallfraktionen für Abnehmer in Frankreich und ganz Europa.

Ein weiterer Vorteil ist der integrierte (optionale) elektromagnetische Sensor (EM), der Kunststoffanteile reduziert, Metalle präziser zurückgewinnt und insbesondere bei Kabeln und Edelstahl die Genauigkeit erhöht.

Der Finder Color überzeugt vor allem durch seine Flexibilität: Das System kann sowohl im Batch- als auch im kontinuierlichen Betrieb laufen und lässt sich in kürzester Zeit auf unterschiedliche Materialfraktionen umstellen – ganz ohne Neujustierung der Linie. Neben Edelstahl ermöglicht es auch die Rückgewinnung hochwertiger Nichteisenmetalle. So bleibt Trimetal anpassungsfähig für neue Marktanforderungen und Geschäftsmöglichkeiten.

Mit dem Finder Color hat Trimetal messbare Ergebnisse erzielt: Reinheitsziele übertroffen, Durchsatz gesteigert, den manuellen Sortieraufwand stark reduziert, stabile Leistung erreicht – und gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschlossen.

Künftig will Trimetal die Sortierung hochwertiger Nichteisenmetalle wie Kupferlegierungen, Messing und Leiterplatten weiter ausbauen – um sich im Marktsegment für Premiumrezyklate zu positionieren, ohne die Belegschaft oder den Materialinput erhöhen zu müssen.