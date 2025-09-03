BDSV-Branchentreff Stahlrecycling 2025 in Osnabrück

Die BDSV lädt Mitglieder, Partner und die Medien am 15. und 16. Oktober 2025 in die OsnabrückHalle ein. Durch das Programm führt Moderatorin Petra Bindl. Am Mittwoch kommen die internen Gremien sowie das Nachwuchsnetzwerk BDSV Juniorkreis zusammen. Ein abendlicher Auftakt in der Fachausstellung stimmt auf den Branchentreff ein.

Am Donnerstag steht von 10:00 bis 10:45 Uhr das Thema „Global“ auf dem Programm. BDSV-Präsident Andreas Schwenter und VDM-Präsident Murat Bayram ordnen Märkte, Lieferketten und Rahmenbedingungen ein und sprechen auch über die aktuellen Debatten um die von der EU geplanten Exportrestriktionen für Stahl- und Metallschrott sowie deren Auswirkungen auf Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Klimaziele.

Im Anschluss findet von 10:45 bis 12:00 Uhr die Veranstaltung „Zukunftsstark” mit der Zukunftsforscherin Carina Stöttner statt. Sie skizziert darin zentrale Technologie- und Trendfelder für die Stahlrecycling-Branche.

Unter dem Titel „Unverzichtbar“ (13:30–14:00 Uhr) stellt Prof. Dr. Thomas Bauer, Vizepräsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung –, die neue RWI-Studie „Volkswirtschaftliche Bedeutung der Stahlrecyclingwirtschaft“ vor und ordnet die Ergebnisse für Politik und Praxis ein.

Ab 14:00 Uhr werden die Inhalte im Dialog mit dem Publikum im Rahmen des Experten-Talks „Forschung trifft Praxis“ vertieft – mit dabei sind Forscher, Unternehmer und Journalistenvertreter. Danach findet von 16:00 bis 17:30 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung statt.