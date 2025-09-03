Anzeige

BDSV-Branchentreff Stahlrecycling 2025 in Osnabrück

Mit dem Motto „Global. Zukunftsstark. Unverzichtbar.“ setzt die BDSV den Rahmen für den diesjährigen Branchentreff, der sich über zwei Tage erstreckt: Global steht für internationale Rohstoffströme, Handel und Regulierung, Zukunftsstark für Innovation, Digitalisierung und Qualifikation, Unverzichtbar für die Rolle des Stahlrecyclings bei Klimazielen, Versorgungssicherheit und Kreislaufwirtschaft. Diese drei Perspektiven strukturieren das Programm des BDSV Branchentreffs 2025.
Anzeige

Die BDSV lädt Mitglieder, Partner und die Medien am 15. und 16. Oktober 2025 in die OsnabrückHalle ein. Durch das Programm führt Moderatorin Petra Bindl. Am Mittwoch kommen die internen Gremien sowie das Nachwuchsnetzwerk BDSV Juniorkreis zusammen. Ein abendlicher Auftakt in der Fachausstellung stimmt auf den Branchentreff ein.

Am Donnerstag steht von 10:00 bis 10:45 Uhr das Thema „Global“ auf dem Programm. BDSV-Präsident Andreas Schwenter und VDM-Präsident Murat Bayram ordnen Märkte, Lieferketten und Rahmenbedingungen ein und sprechen auch über die aktuellen Debatten um die von der EU geplanten Exportrestriktionen für Stahl- und Metallschrott sowie deren Auswirkungen auf Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Klimaziele.

 Im Anschluss findet von 10:45 bis 12:00 Uhr die Veranstaltung „Zukunftsstark” mit der Zukunftsforscherin Carina Stöttner statt. Sie skizziert darin zentrale Technologie- und Trendfelder für die Stahlrecycling-Branche.

Unter dem Titel „Unverzichtbar“ (13:30–14:00 Uhr) stellt Prof. Dr. Thomas Bauer, Vizepräsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung –, die neue RWI-Studie „Volkswirtschaftliche Bedeutung der Stahlrecyclingwirtschaft“ vor und ordnet die Ergebnisse für Politik und Praxis ein.

Ab 14:00 Uhr werden die Inhalte im Dialog mit dem Publikum im Rahmen des Experten-Talks „Forschung trifft Praxis“ vertieft – mit dabei sind Forscher, Unternehmer und Journalistenvertreter. Danach findet von 16:00 bis 17:30 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung statt.

Quelle: BDSV
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Studie warnt vor negativen Folgen von Exportverboten von Stahlschrott

Steinert präsentiert „Metal Recycling Keynote“

Ist Wasserstoff die Antwort auf die CO2-Probleme der Stahlindustrie?

KI macht Schrott zum Wertstoff

BDE: Recyclingrohstoffe sichern Europas Zukunft

Rohstoffpreise weiter ohne klare Tendenz

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link