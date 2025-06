Katrin Fricke neue Leiterin und Executive Vice President bei Tomra Recycling

Frau Fricke bringt laut Tomra bringt umfassende Erfahrungen aus verschiedenen Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen mit und verfügt über erhebliche Expertise in Betriebsführung, Unternehmensstrategie und Digitalisierung. Zuletzt war sie als EVP und Geschäftsführerin der Electronics-Division (Marke Katek) der Kontron Group tätig.

Ihr Hintergrund in der Produktionstechnik, gepaart mit ihrer Leidenschaft für Technologien sowie datengetriebene Lösungen, qualifiziere sie dafür, Tomra Recycling in die nächste Wachstumsphase zu führen. Katrin wird in der Nähe des Tomra Recycling-Hauptsitzes in Mülheim-Kärlich angesiedelt sein.