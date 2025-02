Max Wild baut neuen Logistikcampus

Dafür sollen die bereits bestehenden 10.000 m2 Lagerfläche um weitere 20.000 m2 erweitert werden. Neben den Lager- und Logistikflächen sind 1.200 m2 Büros sowie Seminar- und Schulungsräume geplant. Die Wild Projektentwicklung GmbH, Tochter der Firmengruppe Max Wild, plant und baut als Generalunternehmen den Logistikcampus. Für den Neubau und die dazugehörige Infrastruktur investiert Max Wild rund 15 Millionen Euro.

Insgesamt vier Hallenschiffe sollen entstehen: In Zweien ist die ebenerdige Blocklagerung von schweren Gütern vorgesehen, in den anderen beiden wird die Lagerung sowohl ebenerdig als auch in Regalsystemen erfolgen.

Mit der direkten Autobahnanbindung an die A7 und die A96 bringt der neue Logistikcampus der Max Wild GmbH beste Standort-Voraussetzungen mit.

In der Lagerhalle des neuen Logistikcampus werden im versetzten Ein- bzw- Zwei-Schicht-Betrieb rund 10 Mitarbeitende der Max Wild GmbH beschäftigt sein. Im dreistöckigen Bürogebäude, in dem sowohl Büros als auch Schulungsräume untergebracht sind, sollen künftig 30 kaufmännische Beschäftigte arbeiten.