ARA und Müller rollen „Kreislauf-Helden“ österreichweit aus

Durch diese niederschwellige Maßnahme wurde Bewusstsein für wertvolle Ressourcen, die im Kreislauf bleiben, geschaffen – was zu einem Absatzplus von bis zu 120 %* führte. Laut einer Umfrage** vor Ort wollen zwei Drittel der Kund*innen auch in Zukunft darauf achten, Kreislauf-Helden-Produkte zu kaufen. Aufgrund der großen Zustimmung startet nun der Roll-out der Kreislauf-Helden auf weitere Müller-Filialen in Österreich.

„Die Kreislauf-Helden haben in ihrer Pilotphase eindrucksvoll bewiesen, wie hoch die Relevanz von kreislauffitten Verpackungen für Konsument*innen und ihre Kaufentscheidungen ist. Die Bereitschaft ist gegeben, schon beim Kauf einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Bewusstsein für die Rohstoffe in Verpackungen weiter zu schärfen und mit starken Partner*innen ideale Voraussetzungen dafür zu schaffen. Darum freuen wir uns sehr, dass wir mit Müller nun den nächsten Schritt gehen und die Kreislauf-Helden bald österreichweit in zahlreichen Filialen des Handelsunternehmens vertreten sind. Darüber hinaus wollen wir die Erfahrungen nutzen und weitere Händler*innen einbinden, um nachhaltig gestalteten Verpackungen eine breite Bühne zu bieten“, so ARA Vorstandssprecher Harald Hauke.

Re-Use, Reduce, Recycle – gemeinsam die Kreislaufwirtschaft stärken

Kreislauf-Helden sind bereits bestehende Produkte im Sortiment, die sich aufgrund ihrer Verpackungseigenschaften als besonders kreislauffit erweisen und daher diesen Titel tragen dürfen. Direkt am Point-of-Sale in eigenen Regalen platziert, sind sie für Kund*innen gut erkennbar. Die angebrachten Hinweise Re-Use (mit Produkten wie wiederbefüllbaren Pumpflaschen Abfall reduzieren), Reduce (Nachfüllverpackungen nutzen und Ressourcen schonen) und Recycle (mit Verpackungen aus recyceltem Kunststoff Rohstoffe im Kreislauf halten) untermauern die Mission der Kreislauf-Helden.

„Die Kreislauf-Helden machen es unseren Kund*innen besonders einfach, kreislauforientierte Entscheidungen zu treffen. Bei Müller werden immer mehr Verpackungen und Prozesse gezielt für kreislaufwirtschaftliche Aspekte gestaltet. Wir sind begeistert, dass diese Bemühungen bei den Konsument*innen so gut ankommen. Das bestätigt unter anderem die hohe Nachfrage nach den Kreislauf-Helden, die während der Pilotphase in unserer Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße um bis zu 120 %* angestiegen ist“, sagt Sascha Zahner, Einkaufsleitung Spielwaren, Schreibwaren, Nachhaltigkeit und Prozesse von Müller.

Umfrage vor Ort: Zwei Drittel würden sich auch in Zukunft für Kreislauf-Helden entscheiden

Während der Pilotphase im August 2024 hat eine sozialwissenschaftliche Feldstudie des GfK Instituts** die Kreislauf-Helden begleitet. Dabei wurden Kund*innen vor Ort zu ihrem Verständnis von Kreislaufwirtschaft, Verpackungen und Green Marketing befragt. Daraus zeigt sich, dass 8 von 10 Teilnehmenden die Informationen zu den Kreislauf-Helden als relevant erachten. Zwei Drittel würden auch in Zukunft darauf achten, Kreislauf-Helden-Produkte zu kaufen. „Mit Projekten wie den Kreislauf-Helden setzen wir im Alltag der Konsument*innen wichtige Schritte zur Sensibilisierung rund um das Thema Kreislaufwirtschaft und bringen Nachhaltigkeitskommunikation direkt an den Point-of-Sale. Das ist dringend notwendig, um die Recyclingquote bei Kunststoffverpackungen, die wir 2025 nahezu verdoppeln müssen, zu erreichen. Dabei kommt es auf jede einzelne Verpackung und ihre wichtigen Rohstoffe an“, betont Hauke.