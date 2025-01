Innovation im Textilrecycling

Andritz hat eine reXline tearing-Linie an Aitex in Alicante geliefert und in Betrieb genommen. Aitex ist eines der größten Textilforschungs- und entwicklungszentren Europas. Mit dieser Reißanlage erweitert das Zentrum seine Möglichkeiten für Textilrecyclingversuche und sein Portfolio an innovativen Recyclinglösungen.