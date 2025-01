Starlinger PET Bottle-to-Bottle-Anlage für indischen Recycler

Die Recostar PET 215 HC iV+ besitzt den größten Einzelextruder von Starlinger und produziert pro Stunde bis zu 2.700 kg Granulat in Flaschenqualität. Die PET Bottle-to-Bottle-Recycling-Anlage ist mit einer Vortrocknungseinheit, Hochvakuum-Entgasung, einem kontinuierlichen Filtersystem und einer Unterwassergranulierung ausgestattet. Der am Ende des Aufbereitungsprozesses installierte viscoSTAR SSP-Reaktor erhöht die Viskosität und den Dekontaminationsgrad des hergestellten Granulats noch weiter. Der gesamte Recyclingprozess basiert auf dem FIFO-Prinzip, was eine hervorragende Dekontamination jedes einzelnen Flaschenflakes vom Beginn bis zum Ende der Wiederaufbereitung gewährleistet und somit die Lebensmitteltauglichkeit des recycelten Granulats sicherstellt.

Die auf den Recostar-PET-Recyclinganlagen von Starlinger hergestellten rPET-Granulate sind von nationalen und internationalen Behörden wie der FDA (USA) und der EFSA (EU) sowie von wichtigen Markeninhabern im Lebensmittel- und Getränkesektor für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Alpha Ecoplast recycelt im Inland gesammelte PET-Flaschen und produziert sowohl rPET-Granulat in Flaschenqualität als auch für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen geeignete rPET-Flakes, mit denen das Unternehmen den indischen und internationalen Markt beliefert. Um die rasch wachsende Nachfrage zu befriedigen, hat Alpha Ecoplast bereits eine zweite Starlinger PET Bottle-to-Bottle-Recycling-Anlage derselben Größe geordert.