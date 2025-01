Neue Co-Geschäftsleitung für Swiss Recycle

Seit fast 14 Jahren leitet Patrik Geisselhardt erfolgreich die Geschäftsstelle von Swiss Recycle und hat den Weg der Dachorganisation in dieser Zeit maßgeblich geprägt. Swiss Recycle hat sich unter seiner Führung zu einem schweizweiten Kompetenzzentrum für Recycling und Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt und ist heute als Enabler, Vernetzer und Kommunikator aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Swiss Recycle dankt ihm ganz herzlich für seinen engagierten Einsatz und die erfolgreiche Positionierung des Vereins, die unter seiner Leitung etabliert werden konnte.



„Gemeinsam mit meinem Team konnte ich in den vergangenen Jahren den Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft ebnen. Dieser Weg soll nun von der nächsten Generation weitergegangen werden“, so Patrik Geisselhardt. Trotz seines Rücktrittes als Geschäftsleiter kann Swiss Recycle nach wie vor auf die große Fachexpertise des Umweltingenieurs zählen: Geisselhardt bleibt der Dachorganisation als Projektleiter erhalten.



Ab dem 1. März 2025 werden Rahel Ostgen und Viviane Pfister die neue Co-Geschäftsleitung von Swiss Recycle bilden. Die beiden Frauen sind schon seit mehreren Jahren für Swiss Recycle tätig.



Rahel Ostgen hat als Leiterin Kreislaufwirtschaft die Entwicklung von Swiss Recycle mitgestaltet und konnte bereits komplexe Projekte wie z. B. Sammlung 2025 / RecyPac erfolgreich umsetzen. Sie bringt nicht zuletzt durch ihr Studium in Sustainable Development eine große Fachexpertise in den Bereichen Recycling, Kreislaufwirtschaft und Umwelt mit und ist bestens in der Branche vernetzt.



Viviane Pfister hat als Leiterin Marketing und Kommunikation die aktuelle Sensibilisierungsarbeit von Swiss Recycle entwickelt und bringt durch ihren journalistischen Hintergrund ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit mit. Dank ihres strategischen und zielgruppenfokussierten Denkens konnte die Betriebsökonomin die positive Wahrnehmung der Dachorganisation bereits in den vergangenen Jahren mitprägen.