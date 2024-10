URT nimmt siebte Batterierecyclinganlage in Betrieb

URT hat eine Turn-Key-Anlage für die thermomechanische Aufarbeitung von Lithium-Ionen-Batterien aus der Hochvolttechnologie an Erlos in Zwickau geliefert.

Die Anlage läuft im Regelbetrieb mit guter technischer Verfügbarkeit. Die Montagedauer des Projekts betrug ca. vier Monate, wobei die Anlage in ein Bestandsgebäude geplant wurde. Das Ramp-up ist absolviert und Erlos generiert aktuell eine Tonne/Stunde Durchsatz. Im Zweischichtbetrieb sollen jährlich etwa 3.500 Tonnen an Akkus recycelt werden können. Erlos hatte bereits vorher eine Pilotanlage mit geringerem Durchsatz betrieben. Durch die URT-Linie befindet sich der Kunde nun im vollautomatischen Betrieb. Der Vorteil des eingesetzten thermomechanischen Verfahrens ist die Erhaltung des Lithiums in der schwarzen Masse. Mit der URT-Technologie können über 98 % der trockenen schwarzen Masse zurückgewonnen werden.