Sungchang Energy vertraut auf Weima-Schredder

Als Vor-Zerkleinerer dient ein Weima PreCut 2000, der das Material vorbereitet, bevor es mithilfe eines Weima PowerLine 2500 auf eine homogene Größe zerkleinert wird. Sungchang Energy kann auf eine langjährige Erfahrung mit Weima zurückblicken und hat mit Weima-Schreddern bereits über 1 Million Tonnen Abfall verarbeitet.

Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich Yuchang R&C zu einem führenden Umweltspezialisten in Korea entwickelt und betreibt mittlerweile zehn Abfallanlagen im ganzen Land. Die Partnerschaft mit Weima begann 2016 mit der Inbetriebnahme der ersten Maschine. Seitdem wurden weitere Schredder angeschafft, sodass derzeit sieben Weima-Schredder im Einsatz sind. Zwei dieser Schredder befinden sich in der Anlage der Tochterfirma Sungchang Energy in Daegu.

In Daegu werden große Mengen an Post-Consumer-Abfällen verarbeitet, um diese später als Ersatzbrennstoffe (EBS) zu nutzen. Nachdem der Post-Consumer-Abfall angeliefert wurde, wird dieser mithilfe eines Trommelsiebes von größeren Störstoffen befreit und anschließend von Mitarbeitern nochmals auf Störstoffe überprüft. Das gefilterte Material landet anschließend in einem Weima PreCut 2000 Vor-Zerkleinerer. Dieser zerkleinert das Material mit seinem 350 kW starken Hydraulikantrieb von Hägglunds Bosch Rexroth zu einer einheitlichen Größe von 150 mm.

Um das Material effizient für die Energiegewinnung nutzen zu können, folgt ein weiterer Zerkleinerungsprozess. Ein Weima PowerLine 2500 Einwellen-Zerkleinerer zerkleinert das bereits vorzerkleinerte Material auf einer Arbeitsbreite von 2.500 mm auf eine homogene Größe von 60 mm.

Anschließend ist das Material bereit für den Weitertransport und wird in verschiedenen Anlagen als Ersatzbrennstoff zur Energiegewinnung genutzt.