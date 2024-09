Ravindra Heraeus erwirbt Standort von Arora Matthey in Indien

Ravindra Heraeus Private Limited erwirbt das Geschäft von Arora Matthey in Vizag, Indien, und will den Betrieb mit über 70 Mitarbeitenden weiterführen. Die Kunden des Unternehmens kommen vor allem aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

„Wir freuen uns sehr, das Geschäft zu übernehmen. Arora Matthey hat langjährige Beziehungen zu seinen Kunden, und wir sind entschlossen, ihnen weiterhin führende Katalysator- und Recyclinglösungen anzubieten“, sagte Shailesh Choksi, Geschäftsführer von Ravindra Heraeus. Das Unternehmen produziert bereits heterogene Edelmetallkatalysatoren an seinem Hauptstandort in Udaipur. Die Übernahme folgt auf mehrere, umfangreiche Investitionen in den Hauptstandort des Unternehmens in Udaipur, um die Kapazitäten und Fähigkeiten in den Bereichen Pyrometallurgie und nasschemisches Recycling zu erweitern.

Ravindra Heraeus gehört zu gleichen Teilen der Familie Ravindra Choksi und Heraeus.