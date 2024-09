Arup und Concular kooperieren

Kunden soll die Kooperation nicht nur einfache Prozesse, sondern auch wirtschaftlich signifikante Wettbewerbsvorteile mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus zirkulärer Projekt bieten.

Arup implementiert kreislaufgerechte Prozesse in seine Planungs- und Beratungsleistungen. Die Ergänzung um Conculars Expertise in der digitalen Auswertung von Gebäudedaten sowie der Entwicklung von Sanierungs- und Rückbaukonzepten soll eine innovative Symbiose schaffen. Diese Kooperation soll es ermöglichen, zirkuläre Bauprozesse optimal in die digitale Planung und Bilanzierung zu integrieren und so den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Durch den Einsatz der von Concular entwickelten Software „circularLCA“ kann eine umfassende Berichterstattung über die Kriterien des kreislaufgerechten Planens und Bauens sichergestellt werden. Auf Portfolio-Ebene können mit der Software „Stranded Assets“ identifiziert und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Dadurch soll der ökonomische Vorteil geschlossener Materialkreisläufe messbar werden und den Kunden einen klaren Nachweis zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele und eine transparente Berichterstattung bieten.