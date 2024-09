Neue Evolutionsstufe für Steinert KSS

Steinert startet das schrittweise Update seiner KSS-Sortiersysteme in die EVO 6.0-Generation mit neuen Features für Erkennung und Wartung.

Zwei Modelle machen den Anfang für das Update, das sukzessive über die gesamte Produktfamilie ausgeweitet wird. Zahlreiche neue Features für einen noch beständigeren und komfortableren Betrieb halten Einzug. Bewährte KI-basierte Sortierprogramme erzielen auch in Zukunft in der Aufbereitung von Sekundärrohstoffen die beste Qualität am Markt.

Die EVO 6.0-Generation soll wesentliche Verbesserungen in der Handhabung des Sortiersystems bringen. Durch einen verbesserten Zugang zu den Systemkomponenten verkürzen sich die Wartungszeiten. So wurde etwa die Pneumatikeinheit neu angeordnet und befindet sich statt unter dem Sortiersystem nun gut erreichbar am Kopfende.

Anwender sollen darüber hinaus von einem fest integrierten Geländer mit Leiter profitieren, wodurch 3D- und Farbsensor ohne Kletterausrüstung schnell und sicher zu erreichen sind. Um Arbeiten im Abwurfraum vorzunehmen, sind jetzt keine externen Trittleisten mehr nötig. Eine integrierte Rollplattform ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugang zu Düsenleiste und Transportband.

Schwenkbare Türen anstatt abnehmbarer Hauben versprechen eine weitere Verbesserung des täglichen Handlings und runden zusammen mit einer Vielzahl weiterer Optimierungen das Update ab.

Den Anfang machen die Modelle Steinerg KSS | CLI EVO 6.0 mit Farb-, Induktiver und 3D-Erkennung sowie Steinert KSS | XT CLI EVO 6.0 mit zusätzlicher Röntgentransmissions (XRT)-Technologie. Diese sind ab sofort mit den neuen Features ohne Zusatzkosten verfügbar. Zeitnah sollen die XRT-Variante mit spezieller Bergbau-Konfiguration sowie die STEINERT KSS mit Röntgenfluoreszenz (XRF)-Technologie folgen.