In der Sommerpause

Die NE-Metallmärkte sind in eine Sommerflaute geraten.

Die Notierungen an der Londoner Metallbörse (LME) bewegen sich zwar bereits seit einigen Wochen nach unten, bislang konnte sich Kupfer aber gut oberhalb der 9.000-US-Dollar-Marke behaupten. Inzwischen wurde die Marke gerissen, das rote Metall notierte zuletzt (6.8.) mit 8.841 bis 8.843 US-Dollar für die Dreimonatsnotierung. Die Vorräte in den Lagerhäusern der LME lagen bei 252.575 Tonnen.

Die Preise für Kupferschrotte lagen in der letzten Woche bei 7.880 Euro für blanker Kupferdrahtschrott (Kabul). Gehäckselter Kupferdrahtschrott erlöste in der ersten Qualität (Kasus) knapp über 7.900 Euro und in der zweiten Qualität (Katze) rund 7.600 Euro. Nicht legierter Kupferdrahtschrott I (Kader) wurde mit 7.470 Euro gehandelt, die zweite Qualität (Kanal) mit 7.480 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) erlöste 7.230 Euro.

Die ersten Monate des Jahres waren zumindest für Europas größten Kupferproduzenten Aurubis erfolgreich. Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 die anhaltend starke wirtschaftliche Entwicklung des ersten Halbjahres fortgesetzt: Aurubis erzielte in den ersten neun Monaten ein um 30 % besseres operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 333 Mio. Euro (Vorjahr 257 Mio. Euro). Im dritten Quartal, das am 30. Juni 2024 endete, erwirtschaftete Aurubis ein operatives EBT von 90 Mio. Euro (Vorjahr 18 Mio. Euro). Die Vorjahresquartalswerte wurden wegen der Verteilung der Metallfehlbestände aufgrund der kriminellen Handlungen des Geschäftsjahres 2022/23 gegen Aurubis allerdings angepasst.

Aluminium notierte an der Londoner Metallbörse bei Terminware zuletzt mit 2.360 bis 2.379 US-Dollar über 150 US-Dollar niedriger als vier Wochen zuvor. Die sichtbaren Aluminiumbestände in den lizensierten Lagerhäusern der LME lagen bei 918.050 Tonnen für High Grade Ware und 1.600 Tonnen bei den Aluminiumlegierungen.

Die Aluminiumschrotte sind ebenfalls schwächer als zuvor. Neuer Alu-Leg. Schrott (Angel) wurde um 1.525 Euro gehandelt. Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) erlöste 1.980 Euro und Aluminiumprofilschrott (Alter) 1.990 Euro. Aluminiumspäne (Autor) bewegten sich um 1.050 Euro.