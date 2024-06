Sennebogen erweitert Standort in den USA

Sennebogen ist über seine Tochtergesellschaft in Amerika seit fast 25 Jahren tätig.

Die Gründung der Sennebogen LLC in Amerika erfolgte 2000, zunächst in bescheidenen Mieträumlichkeiten. Neun Jahre später konnte dank des dynamischen Wachstums ein eigener Standort mit Büros, Schulungsräumen und einem großen Ersatzteillager bezogen werden. Schon vier Jahre darauf musste die Gebäudefläche verdoppelt werden, um dem kontinuierlichen Wachstum in den Märkten gerecht zu werden. Jetzt, im Frühjahr 2024, erfolgte der Spatenstich für eine weitere Expansion: Es entstehen zusätzliche drei Schulungsräume und -hallen, neue Büroflächen, eine Ausbildungswerkstatt nach deutschem Vorbild und ein Präsentations- und Vorführgelände.

Auf einem 145.000 m² großen Grundstück entstehen 15.000 m² Nutzfläche, von wo aus weiterhin Vertriebspartner und Kunden von USA, Kanada über Mittelamerika bis nach Brasilien und Uruguay betreut werden.

Mit nunmehr 110 eigenen Mitarbeitern und dem anhaltenden Markterfolg der letzten 24 Jahre bildet diese Investition die Grundlage für den weiteren Ausbau der Marktführerschaft in diesen wichtigen Märkten.