Interzero: Neuer Managing Director in Österreich

Thomas Glatz leitet in enger Abstimmung mit CEO Martin Ulke seit März die Geschäfte von Interzero in Österreich.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in zahlreichen Führungspositionen bringe Glatz (44) umfassende Expertise in Vertrieb, Marketing und strategischer Unternehmensführung mit. Zudem verfüge er durch seine Tätigkeit in unterschiedlichen Handelsunternehmen über ein tiefes Verständnis der Anforderungen des Marktes.

Zuletzt war Glatz seit 2020 als Leiter Verkauf Marke/Handelsmarke beim Getränkehersteller und -abfüller Starzinger für die Implementierung neuer Vertriebsstrukturen und -kanäle sowie Produktmanagement und Innovation verantwortlich. Davor hatte er leitende Vertriebspositionen bei Alufix, Testrut, Erba und Lidl inne.