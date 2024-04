Neues Handspektrometer von Spektro

Die neuen Handspektrometer sollen eine zuverlässige Element- und spektrochemische Analyse gängiger Metalle und Legierungen mit hohem Durchsatz ermöglichen. Dies umfasse 46 Elemente in 16 Metallmatrices, für den Einsatz auf dem Schrottplatz, in der Fertigung oder in der Gießerei.

Zu den Merkmalen und Vorteilen der neuen Spectro xSORT-Analysegeräte zählen laut Hersteller:

Schnellere Analyse: Das Einsteigermodell Spectro xSORT Alloy mit Silizium-PIN-Detektor (Si-PIN) soll die Identifizierung von Metallen in Sekundenschnelle ermöglichen. Das Standard-Spectro xSORT mit hochauflösendem, hochempfindlichem Silizium-Drift-Detektor (SDD) analysiert die meisten Legierungen in 2 Sekunden und identifiziert Leichtmetall-Legierungen innerhalb von 7 Sekunden.

Einfachere Bedienung: Das kleine Spectro xSORT sei für eine ermüdungsfreie, einhändige Bedienung über den ganzen Tag hinweg optimiert. Das ergonomische Design umfasse einen leichtgängigen Auslöser, ein leicht ablesbares, hochauflösendes 5-Zoll-Weitwinkel-Touch-Display, physische Tasten für behandschuhte Hände und einen kleineren Messkopf für den Einsatz an beengten Stellen.

Größere Flexibilität: Das Spectro xSORT bietet maximale analytische Flexibilität und zwei Standard-Messfleckgrößen.

Eingebauter Schutz und Standardisierung: Der automatische Shutter des Analysators soll die internen Komponenten schützen und dient als Kontrollprobe für Spectros iCAL-Standardisierung (Intelligent Calibration Logic) – für eine kontinuierliche Systemüberwachung und -korrektur, sodass alle installierten Messmethoden immer einsatzbereit sind.

Zu den zusätzlichen Funktionen und Optionen gehören laut Hersteller ein langlebiger Schnellwechsel-Akku, ein integriertes GPS, zwei Kameras, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, microSD-Speicher, eine Docking-Station und eine kleinere aufsetzbare Probenkammer.