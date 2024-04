Neue Leiterin der Kommunikation für EEW

Sie berichtet direkt an den CEO Timo Poppe.

Als Expertin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Konzeption und Steuerung komplexer Kommunikations- und Marketingprozesse sowie im Bereich Political Affairs soll Svea Schröder die bevorstehenden Transformationsprozesse maßgeblich prägen und vorantreiben.

Svea Schröder begann ihre Karriere in der Automobilbranche. Daran an schlossen verschiedene leitende Positionen im In- und Ausland in unterschiedlichen Branchen – darunter in den Bereichen Erneuerbare Energien, Konsumgüterindustrie sowie Medien- und Finanzwesen. In diesen Rollen übernahm sie umfassende Verantwortung für globale Unternehmenskommunikation, Marketingstrategien, Corporate Affairs sowie People & Culture.

„Mit Svea haben wir einen echten Profi mit globaler Expertise für unser Team gewonnen! Ich freue mich darauf, mit ihr als neuer Leiterin der Kommunikation zusammenzuarbeiten und bin gespannt auf die kreativen Ideen, die sie mit ihrem Team entwickeln wird“, erklärt EEW-CEO Timo Poppe zur Neubesetzung.

„Ich freue mich gemeinsam mit dem EEW-Team die Kommunikation strategisch weiterzuentwickeln und so die Transformationsprozesse zu begleiten. Gemeinsam haben wir viel vor und wollen das Kommunikationsteam weiter ausbauen. Immer mit dem Ziel vor Augen, die Arbeitgebermarke EEW kontinuierlich zu stärken und die Position als Branchenführer zu festigen“, erklärt Svea Schröder.