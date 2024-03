Initiative ZARE kooperiert mit Reifen-Großhändler RSU

RSU arbeitet in der Entsorgung mit ZARE-Partnern zusammen, die eine fach- und umweltgerechte Altreifenentsorgung garantieren. Damit können Reifenhändler ihren Kunden versprechen, dass die alten Reifen von zertifizierten Betrieben entsorgt und damit dem bestmöglichen Verwertungszweck zugeführt werden.

Für Unternehmen wie Reifenhändler oder Kfz- sowie Nfz-Werkstätten stellt sich regelmäßig die Frage der Altreifenentsorgung. Autofahrer, die Neureifen kaufen, wollen meist auch ihre abgefahrenen Reifen abgeben. Damit die Entsorgung professionell und mit gutem Gewissen erfolgt, bietet Reifen-Großhändler RSU seinen Kunden die Altreifenentsorgung in Kooperation mit ZARE-Partnern an. Damit dürfen sich Reifen-Fachhändler und Autowerkstätten über ein Rundum-Sorglos-Paket beim Reifenkauf freuen. Auf der Plattform TyreSystem können nicht nur Neureifen, Felgen und Kfz-Zubehör gekauft, sondern auch die Abholung von Altreifen ganz einfach per Mausklick gebucht werden.

Eine fachgerechte Entsorgung ist keine Selbstverständlichkeit – immer noch werden in Deutschland große Mengen an Altreifen unsachgemäß entsorgt und widerrechtlich in der Natur abgelegt, teilweise in sehr großen Mengen. Eine sichere Lösung ist deshalb die Zusammenarbeit mit zertifizierten Entsorgungsunternehmen. Diese haben die Expertise, Altreifen ordnungsgemäß zu sortieren und den nachhaltigsten Verwertungswegen zuzuführen. Dazu gehören die Runderneuerung, der Export als Gebrauchtreifen sowie die stoffliche und thermische Verwertung. Alle Partner der Initiative ZARE tragen dafür Sorge, dass die wertvollen Rohstoffe aus den Altreifen umweltfreundlich und im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wiederverwertet werden. Großhändler RSU geht durch die Kooperation mit ZARE mit gutem Beispiel voran und erleichtert seinen Kunden Arbeitsabläufe und die Entscheidung für eine umweltgerechte Entsorgung. Die zertifizierte Entsorgung ist letztlich auch ein Qualitätsversprechen an die Autofahrer, die mit gutem Gewissen ihre abgefahrenen Reifen bei Händlern und Werkstätten abgeben, die Kunden bei RSU sind.