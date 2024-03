Fokus auf Metallrückgewinnung und Batterierecycling

18Ein zweites Fokusthema ist das effiziente und sichere Recycling von Lithium-Ionen-Batterien.

Den maximalen Wert aus unterschiedlichen Stoffen wirtschaftlich hervorzubringen, ist die Mission von BHS-Sonthofen. An seinem Messestand will das Unternehmen auf Themeninseln zeigen, wie es dieser Mission zum einen beim Recycling von metallhaltigen Rest- und Abfallstoffen und zum anderen beim Batterierecycling mit tiefgreifendem Verfahrens-Know-how gerecht wird.

Für die Aufbereitung sowie Vor- und Nachzerkleinerung von werthaltigen Abfallstoffen bietet BHS-Sonthofen das volle Programm an Maschinentechnologie und Komplettanlagen inklusive Trenn- und Siebtechnik an. Die neueste Produktentwicklung für die Vorzerkleinerung ist der Rapax, ein universell einsetzbarer Vorzerreißer. Der Rapax soll sich hauptsächlich für die Aufbereitung von unterschiedlichen Metallfraktionen und E-Schrott sowie Gewerbe- und Industriemüll eignen.

In der Vorzerkleinerung von Batterien kommt die Rotorschere vom Typ VR als Zweiwellenzerkleinerer zum Einsatz. Der Einwellenzerkleinerer Universal-Shredder (NGU) findet in der Vor- und Nachzerkleinerung unterschiedlichster Materialien Anwendung, die sich schneiden lassen, wie NE-Leichtmetalle, Batterien, Datenträger, Kabel oder Ersatzbrennstoffe. Besonders hervorzuheben ist die Weiterentwicklung von VR und NGU hin zu vollständig inertisierbaren und gasdichten Maschinen – entwickelt speziell für die sichere Zerkleinerung von Batterien.

Für die selektive Zerkleinerung gerade im Bereich von E-Schrott oder leichten Metallschrotten bietet BHS den Rotorshredder (RS), der das Aufgabematerial durch Prall-, Schlag- und Scherkräfte selektiv zerkleinert, aufschließt und abreinigt. Dabei werden Metallbestandteile optimal gelöst und die Stückgrößen gezielt reduziert. Auch der Hochleistungszerkleinerer Rotorprallmühle (RPMX) schließt Feinfraktionen aus vorzerkleinerten, metallhaltigen Materialverbunden auf, entfernt Kabelummantelungen und andere anhaftenden Stoffe von Metallen. Die Verkugelung der Metalle erlaubt eine sortenreine Separation.

Mit der Trenn-, Sortier- und Klassiertechnik rundet BHS den Messeauftritt ab. Die Beteiligung an dem Schweizer Unternehmen RW Recycling World erlaubt es, Technologien und Maschinen aus diesem Bereich in Verfahren von BHS zu integrieren. Das bietet dem Anwender in Prozessen zur Rückgewinnung von sortenreinen Metallfraktionen einen deutlichen Mehrwert.

Halle B4, Stand 351/450